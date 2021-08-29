Bayraktar AKINCI TİHA, TSK envanterine giriyor

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI, bugün düzenlenecek törenle güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacak. AKINCI ilk uçuşunu 6 Aralık 2019’da gerçekleştirdi. Prototip araçların ardından ilk uçakların seri üretimine başlandı. Milli olarak geliştirilen bir hava aracıyla ulaşılan en yüksek irtifaya çıkan Bayraktar AKINCI, Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı.

Gökyüzünde 38 bin 39 feet (11 bin 594 metre) yüksekliğe çıkan Bayraktar AKINCI, 25 saat 46 dakika havada kaldı. 5 Temmuz’da yapılan atış testinde de ilk defa harp başlıklı mühimmatlar kullanıldı.

TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Yapay zekâyla yol alıyor

Bayraktar AKINCI, yüksek faydalı yük kapasitesiyle envanterdeki Bayraktar TB2 ve Anka’dan daha etkin ateş gücü ve daha gelişmiş ekipmanla Türk Silahlı Kuvvetleri’nin göklerdeki güç çarpanı olacak. AKINCI, 40 bin feet irtifaya kadar yükselebilen, 24 saat uçuş gerçekleştirebilen, 6 ton kalkış ağırlığına ve 1.5 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olarak geliştirildi. Taarruzi İHA sistemi, taşıdığı yapay zeka ve elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak. Kendi sınıfında dünyanın en ileri teknolojik özelliklerine sahip AKINCI TİHA, yerli olarak üretilen mühimmat, füze, bomba ve güdüm kitleriyle donatılacak.

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