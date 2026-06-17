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Bayraktar AKINCI TİHA, BOZOK mühimmatı ile harekat halindeki hedefi imha etti

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#Bayraktar AKINCI#Selçuk Bayraktar#AKINCI TİHA
Bayraktar AKINCI TİHA, BOZOK mühimmatı ile harekat halindeki hedefi imha etti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2026 21:15

Bayraktar AKINCI TİHA, BOZOK Lazer Güdümlü Minyatür Mühimmatı ile harekat halindeki hedefi tam isabetle vurdu.

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Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), operasyonel yeteneklerini geliştirmeye ve farklı mühimmat entegrasyonlarını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Bayraktar AKINCI TİHA, BOZOK mühimmatı ile harekat halindeki hedefi imha etti

Bayraktar AKINCI, TÜBİTAK SAGE tarafından yerli milli olarak üretilen BOZOK Lazer Güdümlü Minyatür Mühimmat ile harekat halinde olan hedefi tam isabetle vurdu.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bayraktar AKINCI, BOZOK Mühimmatı Atış Testi, BOZOK Munition Firing Test Tam İsabet" ifadelerini kullandı.

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#Bayraktar AKINCI#Selçuk Bayraktar#AKINCI TİHA

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