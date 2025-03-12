Bayraktar AKINCI: Gökyüzünde 100 bin saat

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BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), 100 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı. Baykar’dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA, 100 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde bir önemli eşiği daha aştı.

İRTİFA REKORU

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiği 29 Ağustos 2021’den beri operasyonel olarak başarıyla görev yapan Bayraktar AKINCI TİHA, milli havacılık tarihimizin irtifa rekorunu da elinde bulunduruyor. Milli TİHA Bayraktar AKINCI, 21 Haziran 2022’de SSB ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı heyetleri huzurunda gerçekleştirilen dayanım, yüksek irtifa ve yüksek hız testleri kapsamında 45 bin 118 feet (13.716 metre) irtifaya yükselerek rekor kırdı.

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KIZILELMA’YLA KOL UÇUŞU

- Milli TİHA, havacılık tarihinde ilk defa gerçekleştirilen uçuşlarda yer aldı. Bayraktar AKINCI ve Bayraktar KIZILELMA ilk kez 24 Nisan 2023’te Çorlu’da dünya havacılık tarihinde bir ilk olan yakın kol uçuşunu gerçekleştirdi. 2022’de yapılan TEKNOFEST Azerbaycan’da, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın da kokpitinde olduğu MIG-29 savaş jeti ile kol uçuşu icra eden Bayraktar AKINCI, yine TEKNOFEST’te SOLOTÜRK, Hürkuş ve Türk Yıldızları akrobasi timi ile kol uçuşları yaptı. Geçen yıl Çorlu’dan Keşan’a intikal uçuşu gerçekleştiren Bayraktar TB3 ile Bayraktar AKINCI kol uçuşu icra etti.