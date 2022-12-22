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Bayraktar AKINCI GÖKÇE Yeni Nesil Güdüm Kiti ile hedefini vurdu

Güncelleme Tarihi:

#Bayraktar Akıncı#Gökçe#Yeni Nesil Güdüm Kiti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2022 21:43

Bayraktar AKINCI TİHA, milli ve özgün olarak geliştirilen GÖKÇE Yeni Nesil Güdüm Kiti ile gerçekleştirdiği test atışında hedefi yüksek hassasiyetle vurdu.

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Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen Bayraktar AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA’ya yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor. 

YÜKSEK HASSASİYETLE VURDU 

Bu kapsamda TÜBİTAK SAGE’nin geliştirdiği GÖKÇE Yeni Nesil Güdüm Kiti ile 22 Aralık 2022 Perşembe günü gerçekleştirilen test atışı başarıyla tamamlandı. Bayraktar AKINCI TİHA, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden atış testi icra etmek üzere havalandı. Bayraktar AKINCI, gövde altında taşıdığı GÖKÇE güdüm kitine sahip 1000 librelik MK-83 (Yaklaşık 455 kg) ile yaptığı atışta hedefi yüksek hassasiyetle vurdu. 

Bayraktar AKINCI GÖKÇE Yeni Nesil Güdüm Kiti ile hedefini vurdu


İLK KEZ TEST EDİLDİ 

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Bayraktar AKINCI’nın 20.000 feet irtifadan lazer ile işaretlediği hedefe yüksek hassasiyetle angaje olan GÖKÇE Güdüm Kiti, bir insansız hava aracında ilk kez test edildi. Başarıyla tamamlanan atış testini Keşan’daki Bayraktar TB2 Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden havalanan Bayraktar TB2 İHA da görüntüledi. 

Bayraktar AKINCI GÖKÇE Yeni Nesil Güdüm Kiti ile hedefini vurdu


2022’DE 1 MİLYAR DOLARI GEÇEN REKOR İHRACAT 

Baykar, yaklaşık 20 yıl önce insansız hava araçları geliştirmeye başladığı ilk andan bugüne kadar toplam gelirinin %75’ini ihracattan elde etti. 2021 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından savunma ve havacılık sektörlerinde ihracat lideri olduğu açıklanan Baykar, 2022 yılında ise 18 farklı ülkeye 1 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirdi. Baykar’ın 2022’de imzaladığı sözleşmelerin %98’ini ihracat anlaşmaları oluşturdu. 2022 yılı itibariyle Bayraktar TB2 SİHA’lar, son olarak Arnavutluk ile imzalanan sözleşmesiyle birlikte toplamda 27 ülkeye ihraç edildi. Bayraktar AKINCI TİHA için ise 5 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı.

Bayraktar AKINCI GÖKÇE Yeni Nesil Güdüm Kiti ile hedefini vurdu


 

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#Bayraktar Akıncı#Gökçe#Yeni Nesil Güdüm Kiti

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