Bayraktar AKINCI, 20 bin feet irtifa testini başarıyla tamamladı

2 SAAT 26 DAKİKA HAVADA KALDI

Orta İrtifa Sistem Doğrulama Testi kapsamında 14.14’te havalanan Bayraktar AKINCI TİHA’nın ikinci prototipi, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar’ın yönetiminde gerçekleştirilen test uçuşunda ortalama 20 bin feet irtifada (Yaklaşık 6.1 km) 2 saat 26 dakika havada kaldı. Gökyüzünde gerçekleştirilen testlerin ardından saat 16.40’da piste teker koyan Bayraktar AKINCI TİHA’nın dördüncü uçuş testi de başarıyla tamamlanmış oldu.

TESTLER İKİ PROTOTİPLE SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı’nın liderliğinde yürütülen proje kapsamında entegrasyonu tamamlanan Bayraktar AKINCI TİHA’nın ikinci prototipi, 7 Mayıs 2020 tarihinde Baykar Milli SİHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi’nden devam eden testlere katılmak üzere Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’nda bulunan Bayraktar AKINCI Test ve Uçuş Eğitim Merkezi’ne intikal etti. İlk uçuşunu ise 13 Ağustos 2020’de yaptı. Bayraktar AKINCI’nın ikinci prototipi ilk uçuşunda ortalama 5 bin feet irtifada 1 saat 02 dakika havada kaldı. Halen yer ve uçuş testleri iki prototiple devam ediyor.

SELÇUK BAYRAKTAR: “ORTA İRTİFA SİSTEM TANIMLAMA TESTİNİ TAMAMLADIK”

Bayraktar AKINCI TİHA’nın ikinci prototipinin katıldığı Orta İrtifa Sistem Doğrulama Testi’ni yöneten Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, test devam ederken yaptığı açıklamada, “Bugün Bayraktar AKINCI Prototip 2 ile Orta İrtifa Sistem Tanımlama uçuşumuzu gerçekleştirdik. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun ” dedi.

İLK UÇUŞ 6 ARALIK 2019’DA YAPILDI

Bayraktar AKINCI TİHA, ilk uçuşunu 6 Aralık 2019 tarihinde yaptı. Test kapsamında 16 dakikalık uçuş yapan Bayraktar AKINCI, 10 Ocak 2020 tarihinde de Sistem Doğrulama Testi için 01 saat 06 dakikalık uçuş gerçekleştirdi.

YIL SONUNDA TESLİM HEDEFLENİYOR

Yıl sonuna kadar ilk teslimatın gerçekleştirilmesinin hedeflendiği Bayraktar AKINCI TİHA projesinin üçüncü prototipinin entegrasyon süreci Baykar Milli SİHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi’nde devam ediyor. Üçüncü prototip de entegrasyonun tamamlanmasının ardından test uçuşlarını icra etmek üzere Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’na gönderilecek.