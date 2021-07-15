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GeriGündem Bayraktar AKINCI, 15 Temmuz anısına gökyüzüne "15" yazıp hilal çizdi
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Gündem
AA
Haber Giriş: 15.07.2021 - 22:54 | Son Güncelleme:

Bayraktar AKINCI, 15 Temmuz anısına gökyüzüne "15" yazıp hilal çizdi

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Bayraktar AKINCI, 15 Temmuz anısına gökyüzüne "15" yazıp hilal çizdi

Bayraktar AKINCI, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına yaptığı "Saygı Uçuşu"nu tamamladı. Gökyüzüne 15 yazıp hilal çizdi.

Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bayraktar AKINCI S-1 15 Temmuz Saygı Uçuşu'nu tamamladı! #TürkiyeGeçilmez" ifadelerine yer verildi. Bayraktar AKINCI S-1, Çanakkale Saros Körfezi'nde yaptığı uçuşta 15 Temmuz anısına gökyüzüne "15" yazdı ve hilal çizdi.

Bayraktar AKINCI, 15 Temmuz anısına gökyüzüne 15 yazıp hilal çizdi

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), geçen hafta gökyüzünde 38 bin 39 feet (11 bin 594 metre) yüksekliğe çıkarak ve 25 saat 46 dakika havada kalarak, Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırmıştı.

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