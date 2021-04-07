Bayraklı Posta Kodu kaçtır? İzmir'in ilçesi Bayraklı'nın ve öahallelerinin Posta Kodları
Posta kodları ülkemizdeki kargoculuk hizmetlerini düzenleyen bir sistemdir. Ülkemizdeki her ilin ve illerdeki ilçelerin posta kodları birbirlerinden farklıdır. İzmir Bayraklı ilçesinin posta kodu nedir? İzmir Bayraklı ilçesindeki mahallelerin posta kodları nelerdir? İşte merak edilen tüm detaylar.
Posta kodları 5 haneden oluşan numaralardır. Bu 5 haneden ilk 2'si ili son 3'ü ilçeyi temsil eder. Bazı büyük illerimizde ilçelerdeki bölgelerin posta kodları da birbirinden farklı olmaktadır.
Bayraklı Posta Kodu Nedir?
İzmir Bayraklı ilçesinin posta kodu 35540 tır.
Bayraklı Mahallelerinin Posta Kodları Nelerdir?
Bayraklı - Alpastan Posta Kodları
75.Yıl Mahallesi - 35540
Alpaslan Mahallesi - 35540
Cengizhan Mahallesi - 35540
Çiçek Mahallesi - 35540
Fuat Edip Baksi Mahallesi - 35540
Muhittin Erener Mahallesi - 35540
Refik Şevket İnce Mahallesi - 35540
Turan Mahallesi - 35540
Bayraklı - Bayraklı Posta Kodları
Adalet Mahallesi - 35530
Bayraklı Mahallesi - 35530
Çay Mahallesi - 35530
Tepekule Mahallesi - 35530
Bayraklı - Gümüşpala Posta Kodları
Doğançay Mahallesi - 35510
Emek Mahallesi - 35510
Gümüşpala Mahallesi - 35510
Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi - 35510
Yamanlar Mahallesi - 35510
Bayraklı - Manavkuyu Posta Kodları
Manavkuyu Mahallesi - 35535
Mansuroğlu Mahallesi - 35535
Osmangazi Mahallesi - 35535
Bayraklı - Soğukkuyu Posta Kodları
Onur Mahallesi - 35520
Postacılar Mahallesi - 35520
Soğukkuyu Mahallesi - 35520
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