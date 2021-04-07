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Haber Giriş: 07.04.2021 - 03:25 | Son Güncelleme:

Bayraklı Posta Kodu kaçtır? İzmir'in ilçesi Bayraklı'nın ve öahallelerinin Posta Kodları

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Bayraklı Posta Kodu kaçtır? İzmir'in ilçesi Bayraklı'nın ve öahallelerinin Posta Kodları

Posta kodları ülkemizdeki kargoculuk hizmetlerini düzenleyen bir sistemdir. Ülkemizdeki her ilin ve illerdeki ilçelerin posta kodları birbirlerinden farklıdır. İzmir Bayraklı ilçesinin posta kodu nedir? İzmir Bayraklı ilçesindeki mahallelerin posta kodları nelerdir? İşte merak edilen tüm detaylar.

Posta kodları 5 haneden oluşan numaralardır. Bu 5 haneden ilk 2'si ili son 3'ü ilçeyi temsil eder. Bazı büyük illerimizde ilçelerdeki bölgelerin posta kodları da birbirinden farklı olmaktadır.

 Bayraklı Posta Kodu Nedir?

 İzmir Bayraklı ilçesinin posta kodu 35540 tır.

 Bayraklı Mahallelerinin Posta Kodları Nelerdir?

 Bayraklı - Alpastan Posta Kodları

75.Yıl Mahallesi - 35540

 Alpaslan Mahallesi - 35540

 Cengizhan Mahallesi - 35540

 Çiçek Mahallesi - 35540

 Fuat Edip Baksi Mahallesi - 35540

 Muhittin Erener Mahallesi - 35540

 Refik Şevket İnce Mahallesi - 35540

 Turan Mahallesi - 35540

 Bayraklı - Bayraklı Posta Kodları

 Adalet Mahallesi - 35530

 Bayraklı Mahallesi - 35530

 Çay Mahallesi - 35530

 Tepekule Mahallesi - 35530

 Bayraklı - Gümüşpala Posta Kodları

 Doğançay Mahallesi - 35510

 Emek Mahallesi - 35510

 Gümüşpala Mahallesi - 35510

 Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi - 35510

 Yamanlar Mahallesi - 35510

 Bayraklı - Manavkuyu Posta Kodları

 Manavkuyu Mahallesi - 35535

 Mansuroğlu Mahallesi - 35535

 Osmangazi Mahallesi - 35535

 Bayraklı - Soğukkuyu Posta Kodları

Onur Mahallesi - 35520

 Postacılar Mahallesi - 35520

 Soğukkuyu Mahallesi - 35520

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