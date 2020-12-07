Bayrak yakma gözaltısı: Hastaneye sevk

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı yazılı basın açıklamasında, 5 Aralık saat 09.30 sıralarında İstanbul Zeytinburnu’nda bir market önünde asılı bulunan Türk bayrağına erkek bir şahıs tarafından çakmakla yakılarak zarar verildiğini bildirdi. Açıklamada, kamera görüntülerinden tespit edilen şüphelinin aynı gün Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandığı ve gözaltına alındığı, M.D. adlı şüphelinin alınan ifadesi ve davranışları nedeniyle yapılan araştırmada olay tarihinden önce akıl hastalığı nedeniyle tedavi gördüğünün tespit edildiği belirtildi. Açıklamanın devamında şüpheli M.D.’nin akıl hastası olup olmadığının tespiti için sevk edildiği Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından resmi bir sağlık kuruluşunda gözlem altına alınmasına karar verildiği bildirildi.



