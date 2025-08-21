×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bayrak direğine yapılan hareket tepkilere neden oldu

Güncelleme Tarihi:

#Bayrak#Kapadokya#Uçhisar Kalesi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2025 09:22

Kapadokya’da yabancı uyruklu bir turistin Türk bayrağı direğinde yaptığı uygunsuz hareketler kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı. AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, görüntülere tepki göstererek "Mlli ve manevi değerlerimize yönelik bu saygısızlık asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya bölgesinin önemli destinasyonları arasında yer alan Uçhisar Kalesi'nin zirvesinde yabancı bir turist, Türk bayrağı direğine uygunsuz hareketlerde bulundu.

Bayrak direğine yapılan hareket tepkilere neden oldu

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla söz konusu davranışı sert bir dille kınadı. Milletvekili Çalışkan, "Bayrak bizim namusumuz, gözümüzün nurudur. Bu bilincin yoksunu olan kim olursa olsun kesinlikle uyarılmalı ve anında müdahale edilmelidir. Kapadokya’da misafir ettiğimiz turistler her zaman Nevşehir’in misafirperverliğiyle ağırlanmıştır. Ancak milli ve manevi değerlerimize yönelik bu saygısızlık asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Bayrak direğine yapılan hareket tepkilere neden oldu

"MÜSAHAMA GÖSTERMEYECEĞİZ"

Olayın takipçisi olacaklarını da vurgulayan Çalışkan, "Şiddetle kınıyorum. Bu şahıs hakkında gerekli işlemlerin yapılması ve yasal adımların atılması için süreci yakından takip edeceğiz. Milletimizin değerlerine yapılan hiçbir saygısızlığa müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.

Bayrak direğine yapılan hareket tepkilere neden oldu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bayrak#Kapadokya#Uçhisar Kalesi

BAKMADAN GEÇME!