Bayrağımıza uzanan el kırılır

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Letonya Dışişleri Bakanı Edgar Rinkevics ile düzenlediği ortak basın toplantısında gazetecilerin Suriye’ye ilişkin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, özetle şunları söyledi:

BARIŞTIRMA DEĞİL UZLAŞTIRMA

"‘Barıştırma’ ifadesini değil, ‘uzlaştırma’ ifadesini özellikle kullandım. Sözlerim savaşın sonlanması için Türkiye’nin sarf ettiği çabanın bir yansıması. Suriye için gerçekleştirilen girişimlerden sonuç çıkmamasının nedeni, rejimin ayak diremesi.

KALICI ÇÖZÜM SİYASİDİR

Rejim siyasi çözüme inanmıyor, askeri çözüme inanıyor. Kalıcı bir çözüm, siyasi bir çözümdür. Suriye’nin toprak ve sınır bütünlüğünü önemsiyoruz. Sivil insanların Halep’ten çıkarılması için Rusya ile hep beraber bir Astana süreci başlattık. Astana’da kimler beraber? Rejim ve muhalefet. Bir de garantör ülkeler var. Tutukluların değişimi dahil önemli güven arttırıcı adımlar da attı rejim ve muhalifler. Anayasa Komisyonu 8 defa toplandı. Mevcut anayasanın tadil edilme amacı ise anayasadaki değişikliklerle beraber ülkeyi seçime götürmek. Tüm bunlar için rejim ve muhalefetin uzlaşması gerekiyor. Benim söylediğim buydu. Farklı bir şey söyledim mi?”

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MUHALİFLER BİZE GÜVENİYOR

Bizim de desteklediğimiz müzakere heyeti var. Bu müzakere heyetinin amacı da işte bu geçiş süreci de dahil tüm bu süreçleri rejimle müzakere etmek. Muhalefet bize güveniyor. Hiçbir zaman da yarı yolda bırakmadık. Suriye’de kalıcı bir barış ve istikrar için uzlaşının şart olduğunu söyledik, söylüyoruz. Bunu çarpıtmak isteyenler çarpıtabilir. Çarpıtanların kim olduğunu biliyoruz. Bayrağımıza el uzatanların eli de kırılır. Gerekli açıklamaları Suriyelilerin kendileri yaptı. Bu provokasyonları kimlerin yaptığını biliyoruz. Bu provokatörleri onlar da biliyor.”

BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Dışişleri Bakanımızın Suriyeli muhaliflerle Esad rejimi arasında barışın tesis edilmesi hususundaki yapıcı ve gerçekçi sözleri kalıcı çözüm arayışlarına güçlü bir nefestir” açıklamasına ise Bakan Çavuşoğlu, “Sayın Bahçeli’ye teşekkür ediyoruz” yanıtını verdi.