‘Bayrağı gençlere teslim edeceğiz’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Samsun’da Cumhuriyet Meydanı’nda Vezirköprü Devlet Hastanesi, Asarcık-Kavak Yolu, 19 Mayıs Üniversitesi Ballıca Kampüsü ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’ne katıldı. Erdoğan konuşmasında özetle şunları söyledi:

100 BİNİ YAKALADI

“(AK Gençlik burada reisinin yanında sesleri) Gençler ben neredeyim? Ben de sizin yanınızdayım. En son eylül ayında TEKNOFEST için geldiğimiz Samsun’a birkaç aylık ayrılığa rağmen hasret kaldık. Şu ihtişama, şu katılıma bak. Aldığım resmi rakam 100 bini yakaladı. Havalimanından buraya zaten cadde boyu Samsunlu kardeşlerimizle el ele, gönül gönüleydik. 213 milyon liralık yatırımların resmi açılışını yapıyoruz. Samsun Üniversitemizin dünürüm Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi başta olmak üzere 60 milyonluk yatırımla hayata geçirdiği Ballıca Kampüsü’ndeki 6 ayrı projenin resmi açılışı gerçekleştiriyoruz. Laf değil icraat icraat.

56 MİLYARLIK YATIRIM

Son 20 yılda şehrimize 56 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Dile kolay, icraat icraat. Samsun da bu destekleri en iyi şekilde değerlendirerek, sanayiden tarıma her alanda ülkemizin lokomotif şehirlerinden olacağına inanıyorum. 2023’te bu lokomotif, vagonları çekmeye hazır mı? Şehrimizi her alanda nasıl büyütüp, geliştirdiysek bundan sonra her beklentinizi, talebinizi, hayalinizi biz gerçeğe dönüştüreceğiz. Yeter ki biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım.

SON DEFA İSTEDİĞİMİZ DESTEĞİN GÜCÜYLE

Milli mücadelenin ilk adımının şehri Samsun istikbalin de istiklalin de kıymetini en iyi bilen şehrimizdir. Ülkemizin yönetimini üstlendiğimiz 20 yıl boyunca da sayısız örneğiyle mücadelenin içinde yer aldık. Gabar’da, Cudi’de, Tendürek’te, Bestler Deresi’nde bunları çökerttik mi? Bunların inlerine gireceğiz, inlerine. Girdik, şimdi bu parlamentomuzda terör örgütünün uzantıları var. Bu uzantıları da 2023’te hep birlikte temizlemeye hazır mıyız? Çok çalışacağız. İnşallah, 2023’te artık parlamento da gerçek sahipleriyle ihya ve inşa olacak. 2023’te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekten alacağımız güçle Türkiye Yüzyılı’nın inşasına başlayıp, bu kutlu bayrağı gençlerimize teslim edeceğiz.

6’LI MASAYI ÇÖKERTECEĞİZ

6’lı masayı falan bunları hep birlikte çökerteceğinize inanıyorum. Hükümete geldiğimizde tüm bu faturaların ağır yükü altında beli bükülmüş bir Türkiye vardı. 20 yıldır asırlık sorunları çözmekle kalmadık, gelişmiş ülkelerin gıptayla baktığı ve örnek aldığı hizmet altyapısı kurduk. Şimdi Türkiye farklı bir ülke, Türkiye artıık emir alan değil, emir veren bir ülke.

İTHAL DANIŞMANLAR

Türkiye Yüzyılı için hazır mıyız? 2023’e kadar hep birlikte gece gündüz çalışacağız. Yaklaşık yarım asrı bulan siyasi hayatımızda neredeyse her gün hangi sıfatla hangi konumda olursa olsun, hep milletimizin içinde ona hizmet etmekle geçti. Bu kardeşiniz 50 yıldır siyasetin içinde. 50 yıldır sadece halkı ile beraber yürüdü, ülkemizin dört bir yanını dolaştı. Buralara böyle geldik. Öyle ithal danışmanlarla yürümedik biz bu yollarda. Siz varsınız yeter. Nedir o ithal danışmanlar filan falan. Geç o işleri geç.”

BUNLAR ANCAK SANDALLA GEZER

Erdoğan hükümetin icraatlarını anlatırken muhalefete de yüklendi: “Ülkemizin dört bir yanında inşa ettiğimiz eserleri yeterli bulmuyoruz. Tıpkı yerli ve milli otomobilimiz TOGG gibi, tıpkı Yusufeli Barajı gibi, 500 bin yeni konut projesi gibi çok daha fazlasını yapmayı hedefliyoruz. Çanakkale Köprüsü’nü gördünüz değil mi? Biz buyuz. Bunlar ancak sandalla gezerler.” Erdoğan, Samsun’da “Kuruluştan Bugüne Hep Birlikte 2023’e” programındaki konuşmasında da CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun ‘teknoloji’ açıklamasına tepki göstererek, “O senin teknolojiyi bildiğini sandığın ithal elemanlar ne kadar bu konuda beyinleri çalışıyor gelsinler orada görsünler. Al o ithal elemanları da yanına, BAYKAR’ı görsünler. İHA’lar, SİHA’lar, AKINCI’lar... Şimdi yenisi geliyor Kızıl Elma’yı görsünler” dedi.

HATALARIMIZ OLABİLİR

Erdoğan bugün Rusya Lideri Putin ve Ukrayna Lideri Zelenski ile görüşeceğini belirterek şöyle devam etti: “Biz dünya ile beraberiz, ithal ürünlerle değil. Milletimiz 15 seçimdir bizi açık ara birinci yaparak iradesini büyük ve güçlü Türkiye’den yana kullandı. Bunca yıldır ülkeyi yöneten bir kişinin elbette eksikleri de hatta hataları da olabilir. Eski Türkiye’nin en büyük sorunu milletin yetki verdiklerinden ülkeye ve millete vermedikleri hizmetlerin hesabının sorulmamasıydı. Türkiye’yi 20 yılda 3 kat büyütmüş olmamızı yeterli bulmuyor, dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmayı hedefliyoruz.”

GENCEBAY RAHATSIZDI GELEMEDİ

Erdoğan “Bugün toplam yatırım bedeli 5 milyar 880 milyon lirayı geçen 244 ayrı projenin resmi açılışını yaparak Samsun’un büyümesi, gelişmesi, kalkınması yolunda yeni bir adım daha atıyoruz” dedi: “Burası Samsun, burası istikbal ve istiklalimizin adımının atıldığı yer. Samsun’un evladı Orhan Gencebay, o da bugün bizimle olacaktı, rahatsızlığı sebebiyle maalesef gelemedi. Eseriyle onu analım: Mevsim bahar olunca, aşk gönüle doyunca, sevenler kavuşunca yaşamak güzel...”