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Çetin AYDIN/İSTANBUL
Haber Giriş: 21.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Bayrağa hakarete 6 gözaltı

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Bayrağa hakarete 6 gözaltı
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Kabataş’ta İstanbul resminin bulunduğu bir reklam panosuna yaptıkları çizimle Türk bayrağını aşağılayan 6 kişi gözaltına alındı.

Polis kamera görüntülerinden yola çıkarak Mehmet B.’yi gözaltına aldı. Mehmet B.’nin isimlerini verdiği arkadaşları Ömürcan İ., İsmail Can N., Nisa Firdevs G., ve İngiltere-Türkiye vatandaşı Anthony Kaya K. da gözaltına alındı. Olaya karıştığı belirlenen Ata U. ise polise teslim oldu. Mehmet B.’nin uyuşturucu ve darptan beş kaydı olduğu, Ömürcan İ.’nin ise sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı’na hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi. Resmi kendinin yaptığını söyleyen Ömürcan İ. “Hakaret kastım yoktu” dedi.

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