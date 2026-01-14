Baylan Pastanesi’nin kaçak yapıları yıkıldı

Haberin Devamı

İstanbul Bebek’te bulunan Baylan Pastanesi’ne, İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekiplerince denetimler gerçekleştirilmişti. Bu incelemelerde mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildi ve yasal işlemlere başlandı. Bu kapsamda yapı, 4 Eylül 2025’te yıkım programına alındı. Ancak işletme tarafından yapılan itiraz sonucunda idare mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulması kararı verildi. İBB Hukuk Müşavirliği yürütmenin durdurulması kararına itiraz etti. İtiraz sonucunda yürütmenin durdurulması kararı kaldırıldı.

Mahkeme kararının ardından sabahın erken saatlerinde İBB ekipleri pastaneye geldi. Boğaziçi Koruma Sit Alanı içerisinde, cadde cephesinde yer alan kaçak bölümler İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekiplerince yıkıldı.



