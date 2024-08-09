×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

BAYKAR'ın inşa ettiği deprem konutları teslim edilmeye başlandı

Güncelleme Tarihi:

#Baykar#Kalıcı Deprem Konutları#Selçuk Bayraktar
BAYKARın inşa ettiği deprem konutları teslim edilmeye başlandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 20:13

BAYKAR'ın; Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta inşa ettiği 1012 konutluk kalıcı deprem konutlarının ilkleri Adıyaman'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edilmeye başlandı.

Haberin Devamı

BAYKAR'dan yapılan açıklamada, "Konut Seferberliği kapsamında bağışladığımız 3 şehirde toplam 1.012 hanelik kalıcı konut projesini hızla tamamlıyoruz. 349 hanelik Adıyaman konut projemizde, inşaatı biten daireleri depremzede kardeşlerimizin hizmetine sunmaya başladık. Milletimizin yanındayız!" ifadelerine yer verildi.

SELÇUK BAYRAKTAR: KONUT PROJEMİZİN SONUNA YAKLAŞTIK

BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

Haberin Devamı

Depremden etkilenen kardeşlerimiz için Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş’ta başlattığımız 1.012 hanelik kalıcı konut projemizin sonuna yaklaştık. 349 hanelik Adıyaman etabımızda tamamlanan dairelerin anahtarlarını teslim etmeye başladık. Allah bir daha böylesi felaketlerle bizleri sınamasın.

BAYKARın inşa ettiği deprem konutları teslim edilmeye başlandı

BAYKARın inşa ettiği deprem konutları teslim edilmeye başlandı

BAYKARın inşa ettiği deprem konutları teslim edilmeye başlandı

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Baykar#Kalıcı Deprem Konutları#Selçuk Bayraktar

BAKMADAN GEÇME!