BAYKAR'ın inşa ettiği deprem konutları teslim edilmeye başlandı

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BAYKAR'dan yapılan açıklamada, "Konut Seferberliği kapsamında bağışladığımız 3 şehirde toplam 1.012 hanelik kalıcı konut projesini hızla tamamlıyoruz. 349 hanelik Adıyaman konut projemizde, inşaatı biten daireleri depremzede kardeşlerimizin hizmetine sunmaya başladık. Milletimizin yanındayız!" ifadelerine yer verildi.

🏡 #KonutSeferberliği kapsamında bağışladığımız 3 şehirde toplam 1.012 hanelik kalıcı konut projesini hızla tamamlıyoruz.



349 hanelik Adıyaman konut projemizde, inşaatı biten daireleri depremzede kardeşlerimizin hizmetine sunmaya başladık.



Milletimizin yanındayız! 🇹🇷 pic.twitter.com/t041kv4kbv — BAYKAR (@BaykarTech) August 9, 2024

SELÇUK BAYRAKTAR: KONUT PROJEMİZİN SONUNA YAKLAŞTIK

BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

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Depremden etkilenen kardeşlerimiz için Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş’ta başlattığımız 1.012 hanelik kalıcı konut projemizin sonuna yaklaştık. 349 hanelik Adıyaman etabımızda tamamlanan dairelerin anahtarlarını teslim etmeye başladık. Allah bir daha böylesi felaketlerle bizleri sınamasın.