×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Baykar'ı ziyaret eden Portekizli bakandan Türk SİHA'larına övgü

Güncelleme Tarihi:

#Baykar#Portekiz#Selçuk Bayraktar
Baykarı ziyaret eden Portekizli bakandan Türk SİHAlarına övgü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2026 21:04

Baykar'ı ziyaret eden Portekiz Savunma Bakanı Nuno Melo, Türk silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) övgüyle söz ederek, gelecekteki hedeflerini en iyi şekilde belirleyebilmek için bu örnekleri görmeleri gerektiğini belirtti.

Haberin Devamı

Portekiz Savunma Bakanı Nuno Melo ve beraberindeki heyet, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile Genel Müdürü Haluk Bayraktar, ziyaret sırasında heyete yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Melo, burada yaptığı açıklamada, gelecekteki hedeflerini en iyi şekilde belirleyebilmeleri için iyi örnekleri görmeleri gerektiğini söyledi.

Baykarı ziyaret eden Portekizli bakandan Türk SİHAlarına övgü

Baykar'ın tamamen özel bir şirket olduğuna dikkati çeken Melo, "Burada çalışanların yaş ortalaması 29'un altında. Bu tür yatırımların nitelikli, iyi maaşlı ve genç istihdamı çekmeye nasıl yardımcı olduğunu ve savunma alanında geleceği stratejik olarak tasarlamamıza nasıl katkı sağladığını anlıyorsunuz. Bu yüzden, gerekirse satın alınabilecek ekipmanlardan bağımsız olarak bu deneyim alışverişi çok önemli." dedi.

Haberin Devamı

Ziyareti somut bir alım amacı gütmeden yaptıklarını dile getiren Melo, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Burada Portekiz'de farklı alanlarda yararlı olabilecek pek çok ekipman buluyoruz. Burada şahit olduğumuz şeylerin dünyadaki en ileri teknolojinin zirvesinde olduğuna şüphe yok. Arkamdaki bu hava aracı (KIZILELMA) tamamen otonom, etkileyici bir savaş kapasitesine ve mevcut en sofistike teknolojiye sahip. Elbette bunun pek çok kullanımı olabilir, sadece savaş zamanında değil, barış zamanında da arama-kurtarma, gözetleme, yangın gözetleme gibi faaliyetlerde kullanılabilecek pek çok örnek var... Bu tür teknolojilerin gelecekte sağlayacağı devasa bir ekipman taşıma ve konumlandırma kapasitesi mevcut. Biz savunma sanayisine yatırım yapıyoruz ve amacımız geleceğe değer katan bir yatırım fikrine sahip olmak. Portekiz'in dron konusunda iddialı olduğunu biliyoruz. Kendi ölçeğimizde önemli olan birkaç şirketimiz var, her ne kadar dronları daha küçük boyutlu olsa da. Ulusal sermaye ve yatırımlarla kat edilecek çok yol var ama bu ancak görerek ve deneyim paylaşarak olur."

Haberin Devamı

Baykarı ziyaret eden Portekizli bakandan Türk SİHAlarına övgü

"Bu gezi daha çok görmek için mi yoksa kapıları açmak için mi?" sorusuna Bakan Melo, "Hepsi diyebilirim. Görmeye, bu ekipmanların Portekiz için önemli olup olmadığını anlamaya ve Portekiz'de yapılanların Türkiye için yararlı olup olmadığını görmeye geldik. Bu, ileri teknoloji içeren savunma sanayilerine odaklanmış bir yolculuktur." yanıtını verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Baykar#Portekiz#Selçuk Bayraktar

BAKMADAN GEÇME!