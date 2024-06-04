Baykar'dan İHA-122 atış testleri Hedefleri tam isabetle vurdu

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Türkiye'nin yeni SÜPERSONİK FÜZESİ İHA-122'si ile atış testleri gerçekleştirildi.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, İHA-122 Süpersonik Füze Atış Testi sosyal medyadan paylaşıldı. Hedefi vurduğu görüntüler büyük ilgi gördü.

Bayraktar #AKINCI ✈️🐳🚀



İHA-122 Atış Testleri



🎯 1 x TV Arayıcı Başlıklı İHA-122

🎯 1 x Lazer Arayıcı Başlıklı İHA-122



📍 Tekirdağ / Çorlu #Baykar 🤝 @roketsan



İHA-122 Firing Tests#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/GRu0khzBoE — BAYKAR (@BaykarTech) June 3, 2024

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), IHA- 122 Süpersonik Füze Atış Testini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

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Bayraktar Akıncı, IHA- 122 süpersonik füze atış testini gerçekleştirdi. Füze testinin gerçekleştiği anın görüntüleri Baykar sosyal medya hesabından paylaşıldı.