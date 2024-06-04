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Baykar'dan İHA-122 atış testleri Hedefleri tam isabetle vurdu

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#Baykar#SÜPERSONİK FÜZESİ İHA-122#AKINCI
Baykardan İHA-122 atış testleri Hedefleri tam isabetle vurdu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2024 01:34

Baykar, Türkiye'nin yeni SÜPERSONİK FÜZESİ İHA-122'si ile atış testi yaptı ve hedefleri tam isabet vurdu.

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Türkiye'nin yeni SÜPERSONİK FÜZESİ İHA-122'si ile atış testleri gerçekleştirildi. 

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, İHA-122 Süpersonik Füze Atış Testi sosyal medyadan paylaşıldı. Hedefi vurduğu görüntüler büyük ilgi gördü.

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), IHA- 122 Süpersonik Füze Atış Testini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

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Bayraktar Akıncı, IHA- 122 süpersonik füze atış testini gerçekleştirdi. Füze testinin gerçekleştiği anın görüntüleri Baykar sosyal medya hesabından paylaşıldı.

 

 
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#Baykar#SÜPERSONİK FÜZESİ İHA-122#AKINCI

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