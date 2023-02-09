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BAYKAR'dan deprem bölgesine 655 milyon liralık yardım

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#Baykar#Deprem#Deprem Bölgesi
BAYKARdan deprem bölgesine 655 milyon liralık yardım
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2023 15:32

BAYKAR, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremler sonrasında 4 günde toplam 655 milyon 771 bin 721 bin lira yardım yaptığını duyurdu.

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BAYKAR'ın sosyal medyadan yapılan paylaşımda "Bugün, kurucumuz merhum Özdemir Bayraktar ve Canan Bayraktar adına, 300 milyon TL’lik bir nakdi yardımı daha AFAD’a ilettik. Baykar ailesi olarak 4 günlük süre zarfında bölgeye gönderdiğimiz insani ve nakdi yardımlar 655 milyon TL'ye ulaştı. Yaralarımızı hep birlikte saracağız" ifadelerine yer verildi.

 

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#Baykar#Deprem#Deprem Bölgesi

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