BAYKAR'dan deprem bölgesine 655 milyon liralık yardım

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BAYKAR'ın sosyal medyadan yapılan paylaşımda "Bugün, kurucumuz merhum Özdemir Bayraktar ve Canan Bayraktar adına, 300 milyon TL’lik bir nakdi yardımı daha AFAD’a ilettik. Baykar ailesi olarak 4 günlük süre zarfında bölgeye gönderdiğimiz insani ve nakdi yardımlar 655 milyon TL'ye ulaştı. Yaralarımızı hep birlikte saracağız" ifadelerine yer verildi.
Bugün, kurucumuz merhum Özdemir Bayraktar ve Canan Bayraktar adına, 300 milyon TL’lik bir nakdi yardımı daha AFAD’a ilettik.— BAYKAR (@BaykarTech) February 9, 2023
Baykar ailesi olarak 4 günlük süre zarfında bölgeye gönderdiğimiz insani ve nakdi yardımlar 655 milyon TL'ye ulaştı.
Yaralarımızı hep birlikte saracağız. pic.twitter.com/DSDhVrKs1F