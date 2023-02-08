BAYKAR'dan deprem bölgesine 355 milyon TL'lik yardım

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BAYKAR'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Devletimizin çağrısıyla, deprem bölgesinde kullanılmak üzere AFAD'a, bugün 250 milyon TL'lik nakdi bağış yaptık.

Şu ana dek bölgeye gönderdiğimiz yardım ve bağışlar toplamda 355 milyon TL'ye ulaştı. Her zaman Milletimizin yanındayız. Yaralarımızı hep birlikte saracağız...