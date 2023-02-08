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BAYKAR'dan deprem bölgesine 355 milyon TL'lik yardım

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#BAYKAR#Deprem#Yardım
BAYKARdan deprem bölgesine 355 milyon TLlik yardım
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2023 16:35

BAYKAR, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremler sonrasında 3 günde 355 milyon liralık yardım yaptığını duyurdu.

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BAYKAR'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Devletimizin çağrısıyla, deprem bölgesinde kullanılmak üzere AFAD'a, bugün 250 milyon TL'lik nakdi bağış yaptık.

Şu ana dek bölgeye gönderdiğimiz yardım ve bağışlar toplamda 355 milyon TL'ye ulaştı. Her zaman Milletimizin yanındayız. Yaralarımızı hep birlikte saracağız...

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#BAYKAR#Deprem#Yardım

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