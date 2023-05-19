BAYKAR'dan 19 Mayıs mesajı

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BAYKAR'dan yapılan paylaşımda "Milli mücadelenin ilk adımının atıldığı 19 Mayıs 1919'un 104. yıl dönümünde milli mücadelenin öncüsü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. 19 MAYIS Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!" ifadeleri kullanıldı.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN 19 MAYIS MESAJI

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 19 Mayıs'ı kutladı. Bayraktar'ın 19 Mayıs mesajı şu şekilde:

Milli Mücadelemiz için yola çıkan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün Şehit ve Gazilerimizi minnetle anıyorum.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

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