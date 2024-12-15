BAYKAR'dan Bayraktar Kızılelma paylaşımı: Tam iki yıl evvel ufka kanat açtı

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Bayraktar Kızılelma ilk kez 2 yıl önce uçmaya başladı ve büyük başarılara imza attı. BAYKAR'ın resmi sosyal medyasından yapılan paylaşım şöyle:

Bayraktar Kızılelma tam iki yıl evvel ufka kanat açtı.

Bayraktar #KIZILELMA, iki yıl evvel ufka kanat açtı! ✈️🚀🍎



Bayraktar #KIZILELMA spread its wings to the horizon two years ago! ✈️🚀🍎#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/VEKEsjE6pT — BAYKAR (@BaykarTech) December 15, 2024

HALKA AÇIK İLK UÇUŞ

Bayraktar Kızılelma 2023'te bir ilki gerçekleştirerek halka açık bir hava gösterisinde, insanlı jet uçağı SoloTürk ile defalarca yakın kol uçuşu gerçekleştirdi. Teknofest 2023 boyunca her gün Bayraktar AKINCI ve SOLOTÜRK ile yakın kol uçuşları icra eden Bayraktar Kızılelma’nın bu uçuşları büyük beğeni topladı.

FİLO KONSEPTİYLE UÇTULAR

Teknofest 2023’ün son günü olan 1 Mayıs’ta ise insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, F-16 savaş jeti SOLOTÜRK ve F-5 jet uçaklarından oluşan Türk Yıldızları, bu kez de daha önce benzeri denenmemiş bir gösteri gerçekleştirerek ilk defa filo konseptiyle formasyon uçuşu icra etti. Dünya havacılık tarihinde yeni bir çağın şafağı olarak nitelenebilecek bu uçuş konseptleri, geleceğin hava muharebesine de yön verecek.

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HALUK GÖRGÜN, BAYRAKTAR TB2'NİN 1 MİLYON UÇUŞ SAATİNE ULAŞMASINI KUTLADI

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Bayraktar TB2'nin 1 milyon uçuş saatine ulaşması nedeniyle Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde hazırlanan anı panosunu imzaladı.

Görgün, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Baykar tesislerinde, Bayraktar TB2'nin 1 milyon uçuş saatine ulaşması gibi tarihi bir başarıyı kutlama ayrıcalığını yaşadıklarını belirtti.

Prof. Dr. Haluk Görgün, "Bu başarı, yalnızca ileri teknolojiye değil, aynı zamanda bu vizyonu hayata geçiren azimli ve yetenekli ekibin emeğine dayanıyor. Bayraktar TB2, Türk savunma sanayimizin bağımsızlık, yenilikçilik ve kararlılık sembolüdür. Bu büyük başarıya imza atan Baykar ailesini gönülden tebrik ediyorum. Hep birlikte, Türkiye'nin savunma teknolojilerinde öncü rolünü daha da ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

BAYRAKTAR TB2 YENİ BİR REKORA İMZA ATTI

"Türkiye'nin ilk milli silahlı insansız hava aracı (SİHA)" ve "en fazla ülke tarafından tercih edilen SİHA" ünvanlarına sahip Bayraktar TB2, geçen hafta 1 milyon uçuş saatini aşarak yeni bir rekora imza attı.

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TB2 SİHA, böylece envantere girdiği 2014’ten bu yana geçen 10 yıllık süreçte gökyüzünde 1 milyon saati aşan ilk milli hava aracı oldu.

TB2, bu süreçte 150 milyon kilometre mesafe katederken, milli SİHA’lar gökyüzündeki bu uzun yolculuk sırasında 40 bin 75 kilometre olan dünyanın çevresini 3 bin 742 kez dolaşmaya eşdeğer bir mesafeye ulaşmış oldu.