Baykar’a taziye ziyareti

Damadı ve Baykar yönetim kurulu üyesi Selçuk Bayraktar ile Haluk Bayraktar tarafından karşılanan Erdoğan, “Özdemir Bey ülkemizin geleceğine evlatlarıyla, kardeşleriyle beraber çok büyük bir eser bıraktı. Afrika’da bile gittiğim her yer bizden İHA, SİHA, Akıncı istedi. Şunu bilmeniz lazım ki, dünya sizi takip ediyor” dedi.
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