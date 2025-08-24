Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar: BAYKAR dünyanın en büyük SİHA/İHA üreticisi

Haberin Devamı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Şu anda TEKNOFEST Mavi Vatan geçişindeyiz. TCG Anadolu’dayız. Milli fırkateynimiz var. Denizaltımız var. Donanmamızın güzide eserlerinin bulunduğu bir konvoy olacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen bir etkinlik bu. TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında yarışmalarımızın da bulunduğu bir etkinlik düzenleniyor. Az sonra Boğaz geçişi yapılacak. Gemiler İstanbul Tersanesi’ne gidecek.30-31 Ağustos’ta tüm milletimize ziyarete açılacak. Tüm milletimizi bekliyoruz. Kayıtları TEKNOFEST sitemizden yapabilirler. NSosyal’e üye olurlarsa özel ayrıcalıklar da olacak. NSosyal üzerinden bir yarışmamız daha var. Mavi Vatan’ın ne olduğunu biz tüm nesillerimize anlatmak istiyoruz. Dünyaya damga vuracak eserler üretiyoruz.

Haberin Devamı

İlkokullar için resim yarışması, lise ve üniversite ve üniversite üstü düzeyi için Mavi Vatan doktrinini anlatan makale yarışması. Şayet o yarışmaya katılacak olurlarsa halka kapalı olduğu günlerde 28-29 Ağustos günlerinde de ziyaret edebilecekler.

‘3 YARIŞMAMIZ VAR’

Sadece gemilerimiz değil donanmamızın gemileri değil aynı zamanda teknolojinin şampiyonlarının da yarıştığı bir etkinlik olacak. TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında 3 farklı yarışmamız var. Biri ROKETSAN tarafından düzenleniyor.

Mavi Vatan’daki bağımsızlığımız adına sualtı roket yarışması düzenliyor. ASELSAN’ın düzenlediği insansız sualtı yarışması var. Bunun yanında insansız su üstü yarışmamız olacak. Ben tüm milletimizi 30 ve 31 Ağustos’ta TEKNOFEST Mavi Vatan’a, zafer bayramımızı en güzel kutlamak üzere bekliyoruz. Bayraktar TB-3 dünyada kısa pistli gemilere inip kalkabilen ilk insansız hava aracı olmuş oldu. Dünyada bu alanda yarış vardı. İlk defa tamamlayan ülke olmuş oldu. ABD ve bir başka ülke bu alanda ilk olacaklarını iddia etmişlerdi. Bayraktar TB3 bu iddiayı tamamlamış oldu.