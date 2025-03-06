Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Leonardo ile imzaladıkları anlaşmayı değerlendirdi

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Roma'da Avrupa savunma sanayisi devlerinden Leonardo ile anlaşma imzalayan Bayraktar, Leonardo Üst Yöneticisi (CEO) Roberto Cingolani ile beraber düzenlediği basın toplantısının ardından AA'nın sorularını yanıtladı.

Anlaşmayı nasıl değerlendirdiği ve beklentileri sorulan Bayraktar, "Baykar, dünyanın en büyük insansız hava aracı (İHA) geliştiricisi ve üreticisi. Bütün gelirlerinin de yüzde doksanından fazlasını ihracattan kazanan, 36 ülkeye insansız hava araçları ihraç eden dünya lideri kurum. Leonardo'nun da savunma sanayisinin diğer alanlarında ve insansız sistemleri bir anlamda kuvvet çarpanı oluşturan, işte radarlardan tutun da faydalı yüklerine sensörlerine kadar varan ve bunun yanında yapay zekayla alakalı geleceğin teknolojilerini geliştirmek adına büyük bir altyapısı da var. Şimdi burada Baykar ve Leonardo'nun oluşturacağı sinerjiyle, geleceğin havacılık muharebesini tümüyle bir anlamda geliştirme kabiliyeti oluşmuş oluyor. Ve bunun yanında da aynı zamanda ortak bir savunma ekosistemi oluşmuş oluyor." ifadelerini kullandı.

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Leonardo'nun ürettiği radarları halihazırda kendi kullandıkları sistemlere entegre ettiklerini dile getiren Bayraktar, "Ama son dört beş aydır yoğun bir şekilde nasıl işbirliği yapabiliriz üzerine çalışılıyordu. Bugün itibarıyla da iyi niyet mektubu imzalanmış oldu." dedi.

Bayraktar, işbirliğinin hedeflerine ilişkin, "Tabii ortak platform geliştirmeden tutun da birbirini tamamlayıcı olan kabiliyetlerin birleştirilmesiyle özellikle Avrupa özelinde insansız hava araçları ve ilgili sistemlerini ve bunun yanında hafif platformlar dediğimiz, hafif akıllı platformlar dediğimiz platformları geliştirmeyi kapsıyor ve elbette geleceğin muharebesini ifade eden insansız savaş uçağı olan KIZILELMA ile alakalı çalışmalar yürütülecek." diye konuştu.

İtalyanlarla bu işbirliğinde ana unsurun "Baykar"ın ürettiği "Akıncı" İHA'sı olup olmadığı sorusuna Bayraktar, "Tabii ilk etapta Akıncı özellikle ön planda ama sadece onunla sınırlı değil. İşte Bayraktar TB3, Bayraktar, TB2 tüm platformlar üzerinde bir işbirliği söz konusu KIZILELMA da yine bu işbirliğinde olacak ve bunun yanında da Baykar'ın da geliştirdiği hafif platformlar dediğimiz işte mini akıllı seyir füzesinden tutun da Kemankeş'in farklı varyantlarından diğer hafif akıllı platformlara işbirliği olacak." yanıtını verdi.

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Son dönemde Batı dünyasında bazı ayrışmalar yaşanırken, Baykar'ın önemli bir Avrupa savunma sanayi firmasıyla işbirliği yapmasına ilişkin görüşleri sorulan Bayraktar, "Elbette, dünyanın maruz kaldığı jeostratejik tektonik kırılma, tüm dünyada dengeleri bir anlamda altüst ediyor. Bizim Avrupa'yla yürüteceğimiz yakın savunma işbirliği, dünyanın bu kırılmayı daha dengeli bir şekilde yaşamasına katkı sağlayacaktır. Türkiye zaten uzun yıllardır Avrupa ile en büyük ticari ortak, ancak savunma alanında böyle bir işbirliğinin olması ilişkilerimizi kuvvetlendirecektir. Doğu Avrupa, Bayraktar TB2’yi tercih etmişti, 6 NATO ülkesi de bu seçimi yapmıştı. Şu an bu ittifakla Avrupa'nın tümüne yığılmış olacak." ifadelerini kullandı.

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Selçuk Bayraktar, Türkiye ile İtalya arasındaki bu işbirliğinin önemli bir temel taşını oluşturacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ülkelerimizin teknolojinin diğer alanlarında işbirliği açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sadece bunu bir savunma işbirliği olarak da görmeyelim. Aslında bu bir yüksek teknoloji ittifakı ki dünyada biliyorsunuz hem en büyük değeri yaratan hem bir anlamda bütün dünyayı sürükleyen de hayatımızı dönüştüren yüksek teknolojik inovasyon. Bizim de milli teknoloji hamlesi dediğimiz ve milyonlarca gencimizle beraber aslında sürüklemeye çalıştığımız yürüyüşün amacı da bu. Bir anlamda yüksek teknolojiyi tüm ihtiyacı olanlara kendilerinin geliştirebileceği şekilde dünyada yaymak. O anlamda bu ittifak aslında iki teknoloji kurumunun ittifakı olarak da değerlendirilmeli diye düşünüyorum."

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Selçuk Bayraktar, üretim merkezlerinin yerlerine ilişkin ise "Tabii bunların kararları veriliyor. İtalya'da da biliyorsunuz Piaggio Aerospace'i satın aldık. Orada da ciddi üretim altyapısı var. Orası da üretim merkezi olabilir. Değerlendiriyoruz şu anda. Son günlerde Leonardo'nun tesislerini gezdik. Sadece İtalya'da 100'den fazla tesisi var ve dünyaya yayılı şekilde. Baykar'ın biraz daha konsantre, kampüsler şeklinde bizim tesislerimiz. Türkiye'de de İtalya'da olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"TCG ANADOLU KISA PİSTLİ GEMİMİZDEN GÖREVE BAŞLATMAYI HEDEFLİYORUZ"

İtalya Deniz Kuvvetlerinin yakın zamanda çok maksatlı amfibi gemisi Trieste'yi hizmete aldığı dolayısıyla kısa pistli gemilere iniş-kalkış yapabilen Bayraktar TB3 İHA'sı ile ilgilenip ilgilenmediği sorusunu da cevaplayan Bayraktar, "İlgileneceğini düşünüyorum. Çünkü kısa pistli gemilerden inip kalkabilen ilk platform oldu dünyada Bayraktar TB3. Ve çok büyük bir kuvvet çarpanı olacaktır göreve başladığında. Bu yıl itibarıyla biz TCG Anadolu kısa pistli gemimizden göreve başlatmayı hedefliyoruz. Şu an çalışmaları devam ediyor ve bir yandan seri üretim de devam ediyor. Kara versiyonu halihazırda üretim bandından çıkıyor. Bir yandan da deniz versiyonunun üretim varyantını zaten başlamıştık. Bu yıl içinde göreve başlatmayı hedefliyoruz." dedi.

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İtalyan ordusunun, Baykar'ın İHA'larından alacağına dair son dönemde basında çıkan haberler hatırlatılan Selçuk Bayraktar, "Henüz bize gelmiş resmi bir talep olmadığından bir şey diyemeyeceğim." yanıtını verdi.

CİNGOLANİ: BU ÖNEMLİ BİR FIRSAT OLABİLİR

Leonardo Üst Yöneticisi Roberto Cingolani de AA muhabirinin "iki firmanın anlaşmasının ardından bu ortaklıktan Avrupa pazarına dönük neler görülebileceği" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Baykar'dan, ürettikleri İHA'lar için çok daha fazla elektronik, sensör teknolojisi ve özellikle yapay zeka ile algoritma entegrasyonu bekliyoruz. Bu gelişmeler, çok daha ileri seviyede İHA'ların üretilmesini sağlayacak. Bu çok daha gelişmiş, farklı görevler gerçekleştirebilen, farklı boyutlarda, küçük, büyük ve çok büyük İHA'lar geliştirilecek. Bu sürecin bir an önce başlaması kritik önem taşıyor çünkü Avrupa genelinde İHA'lara yönelik çok yüksek bir talep var ancak arz yetersiz durumda. Bu (işbirliği), Avrupa savunma alanındaki arzın hızlandırılması için önemli bir fırsat olabilir."