Baykar ve Leonardo'dan tarihi test... İnsanlı-insansız hava araçları ortak uçuş gerçekleştirdi

Haberin Devamı

Leonardo ve Baykar tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, Çorlu'daki Baykar uçuş ve test merkezinde gerçekleştirilen testlerde, insanlı ve insansız hava araçlarının birlikte çalışabilirliğine yönelik gelişmiş algoritmalar, taktikler ve prosedürler denendi.

Uçuş kampanyasında Leonardo'ya ait jet eğitim ve hafif taarruz uçakları M-346 ve T-346A ile Bayraktar KIZILELMA görev aldı.

Testlerde KIZILELMA'nın otonom taksi ve kalkışın ardından M-346 ile formasyona katıldığı, M-346 pilotlarının verdiği komutlarla farklı formasyon, pozisyon değişimi, ayrılma ve yeniden birleşme manevralarını başarıyla gerçekleştirdiği bildirildi. Takip uçağı görevini ise İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait bir T-346A uçağı yerine getirdi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

M-346 ve KIZILELMA arasındaki veri paylaşımının, Leonardo'nun gerçek zamanlı izleme ve siber koruma sağlayan sistemleriyle güvence altına alındığı kaydedildi.

K-SWARM programıyla, insanlı ve insansız platformların müşterek görev yapabilmesine yönelik kabiliyetlerin geliştirilmesi hedefleniyor. Elde edilen verilerin, daha yüksek durumsal farkındalık ve daha karmaşık görev senaryolarını içeren yeni testlerin yol haritasını oluşturacağı belirtildi.

Açıklamada, yapay zeka, otonomi ve işbirlikçi görev algoritmalarındaki gelişimin, pilot iş yükünü azaltırken görev etkinliğini artıracağı ve insanlı-insansız ekip çalışmasının geleceğin hava muharebe sistemlerinde kritik rol üstleneceği vurgulandı.