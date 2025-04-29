×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Baykar ve Leonardo ortaklığı Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Zirvesi'nde teati edildi

Güncelleme Tarihi:

#Baykar#Leonardo#Ortaklık
Baykar ve Leonardo ortaklığı Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Zirvesinde teati edildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2025 22:27

Baykar ile Leonardo arasında Mart ayında imzalanan stratejik iş birliği anlaşması, bugün Roma'da düzenlenen Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen törenle teati edildi.

Haberin Devamı

Küresel SİHA pazarının lider firması Baykar ile dünyanın en büyük savunma şirketlerinden Leonardo arasında Mart ayında imzalanan stratejik iş birliği anlaşması, bugün Roma'da düzenlenen Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen törenle teati edildi. Villa Pamphili Konutu'nda düzenlenen tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni huzurunda gerçekleştirildi.

ANLAŞMA BELGELERİ TESLİM EDİLDİ

Törende 6 Mart 2025 tarihinde Roma'da imzalanan ve iki şirketin yüksek teknoloji alanındaki kabiliyetlerini birleştirmeyi hedefleyen mutabakat zaptına ilişkin anlaşma belgeleri, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Leonardo CEO’su ve Genel Müdürü Roberto Cingolani tarafından karşılıklı olarak teslim edildi.

Haberin Devamı

Baykar ve Leonardo ortaklığı Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Zirvesinde teati edildi

AVRUPA PAZARINA AÇILIM

Geçtiğimiz ay imzalanan ve bugün teati edilen anlaşma, Baykar’ın operasyonel başarısı kanıtlanmış insansız platformları ve yapay zekâ teknolojilerindeki üstünlüğü ile Leonardo’nun görev sistemleri, faydalı yük tasarımı, Avrupa havacılık sertifikasyonları uzmanlığını bir araya getiriyor. Baykar ve Leonardo tarafından kurulacak ortak girişim Avrupa insansız hava aracı pazarındaki fırsatları değerlendirmeyi hedefliyor.

TEKNOLOJİDE STRATEJİK ORTAKLIK

İki firma arasındaki stratejik iş birliği insansız hava araçlarının yanı sıra elektronik sistemler, faydalı yükler, C4I (Komuta, Kontrol, İletişim, Bilgisayarlar ve İstihbarat), yapay zekâ ve entegre görev sistemleri gibi alanları da kapsıyor. Baykar ve Leonardo çok alanlı ekosistemlerin uyum içinde çalışmasını sağlayarak Avrupa ve uluslararası pazarlarda güçlü bir şekilde yer almayı amaçlıyor. Ortak girişimin, İtalya’da Ronchi dei Legionari, Torino, Roma Tiburtina ve Nerviano'daki tesislerde faaliyet göstermesi planlanıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Baykar#Leonardo#Ortaklık

BAKMADAN GEÇME!