BAYKAR ve Junior Academy of Sciences of Ukraine arasında gençler için uluslararası bilim ortaklığı

Türkiye ve Ukrayna, eğitim, bilim ve teknoloji alanlarında yeni bir köprü kuruyor. İki ülkenin gençleri, eğitimcileri ve araştırmacılarını buluşturan bu iş birliği, geleceğin bilim ve teknoloji ekosistemine uluslararası bir vizyon kazandırmayı hedefliyor. Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı ile Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi'nin denetimi altında faaliyet gösteren National Centre “Junior Academy of Sciences of Ukraineö (NC JASU) ile Türkiye'den BAYKAR ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) arasında imzalanan protokoller, bu vizyonun en somut adımlarından biri oldu. İmza töreni, TEKNOFEST 2025 İstanbul kapsamında 18 Eylül'de gerçekleştirildi. Törene BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ve NC JASU Başkanı Prof. Dr. Stanislav Dovgyi katıldı.

EĞİTİM VE BİLİMDE YENİ UFUKLAR

Protokoller, iki ülkenin önde gelen kurumlarının eğitim, araştırma ve teknoloji geliştirme alanlarında ortak çalışmalar yürütmesini, bilimsel kapasiteyi artırmasını ve gençlere uluslararası ölçekte yeni fırsatlar sunmasını hedefliyor. Taraflar, öğrenciler, öğretmenler ve araştırmacılar için kapsamlı programlar geliştirmeyi, ortak projeler yürütmeyi ve bilimsel yayınlar üretmeyi taahhüt ediyor.

BAYKAR - NC JASU İŞ BİRLİĞİ

BAYKAR ile NC JASU arasında imzalanan protokol, özellikle havacılık ve uzay alanında dikkat çeken girişimler içeriyor. Ukrayna'da kurulacak Havacılık ve Uzay Müzesi, iki ülkenin bilimsel ve kültürel iş birliğini güçlendirecek önemli bir proje olarak öne çıkıyor. Bunun yanı sıra Ukraynalı öğrencilerin BAYKAR tarafından düzenlenen eğitim programlarına ve TEKNOFEST'e katılımı sağlanırken, Türk öğrencilerin de NC JASU tarafından organize edilen etkinliklere dâhil olması planlanıyor. İş birliği, öğrencilere yönelik projelerin yanı sıra öğretmenlere de hitap edecek. Sertifika programları, konferanslar ve sempozyumlar hayata geçirilirken, ortak yaz okulları, kurslar, staj programları ve yarışmalar düzenlenecek. Ayrıca iki kurum, ortak araştırma projeleri ve akademik yayınlar üretmeyi, bilimsel belgelerin karşılıklı değişimini gerçekleştirmeyi de hedefliyor.

T3 VAKFI - NC JASU İŞ BİRLİĞİ

T3 Vakfı ile NC JASU arasındaki protokol kapsamında Ukrayna'da kurulacak “Bilim Kievö Bilim Merkezi, gençlerin bilim ve teknolojiyle buluşmasını sağlayacak stratejik bir girişim olacak. Ukraynalı öğrencilerin T3 Vakfı tarafından düzenlenen etkinliklere ve özellikle TEKNOFEST'e katılımı desteklenirken, Türk öğrencilerin de NC JASU'nun gerçekleştirdiği faaliyetlere katılımı öngörülüyor. İş birliği; öğretmenlere yönelik eğitim programlarını, konferansları ve sempozyumları da kapsıyor. Ayrıca yaz okulları, kurslar, stajlar ve bilimsel yarışmalar ortaklaşa düzenlenecek. Taraflar, ortak araştırma projeleri geliştirmeyi, bilimsel yayınlar hazırlamayı ve eğitim materyalleri ile metodolojik kaynakları birlikte üretmeyi planlıyor.

STRATEJİK BİR ORTAKLIK

Bu iş birlikleriyle Türkiye ve Ukrayna, eğitim, bilim ve teknoloji alanında stratejik bir ortaklık çerçevesi oluşturuyor. İmzalanan protokoller, gençlerin ve eğitimcilerin uluslararası ölçekte yeni imkânlara erişmesine zemin hazırlarken, iki ülkenin bilimsel ve teknolojik iş birliğini daha da ileriye taşıyacak.