Baykar ve Azerbaycan arasında İHA anlaşması

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Baykar ve Azerbaycan Savunma Bakanlığı arasından İHA’ların geliştirmesiyle ilgili işbirliği artıyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov başkanlığındaki heyet, Türkiye ziyareti kapsamında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile bir araya geldi.

Görüşmede, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin sadece askeri ve teknik alanda değil, tüm alanlarda başarılı bir şekilde geliştiği vurgulandı. Mevcut işbirliğinin gelecekteki potansiyeli ve karşılıklı ilgi duyulan meselelerde görüş alışverişi yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, Azerbaycan Savunma Bakanlığı ile Baykar arasında İHA’ları "Ortak Araştırma, Geliştirme ve Üretime Yönelik İşbirliği Sözleşmesi" imzalandığı aktarıldı.