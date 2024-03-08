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Baykar ve Azerbaycan arasında İHA anlaşması

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#İHA#Baykar#Azerbaycan
Baykar ve Azerbaycan arasında İHA anlaşması
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2024 21:24

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın bir araya geldiği görüşmede, İHA’ları "Ortak Araştırma, Geliştirme ve Üretime Yönelik İşbirliği Sözleşmesi" imzalandı.

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Baykar ve Azerbaycan Savunma Bakanlığı arasından İHA’ların geliştirmesiyle ilgili işbirliği artıyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov başkanlığındaki heyet, Türkiye ziyareti kapsamında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile bir araya geldi.

Baykar ve Azerbaycan arasında İHA anlaşması

Görüşmede, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin sadece askeri ve teknik alanda değil, tüm alanlarda başarılı bir şekilde geliştiği vurgulandı. Mevcut işbirliğinin gelecekteki potansiyeli ve karşılıklı ilgi duyulan meselelerde görüş alışverişi yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, Azerbaycan Savunma Bakanlığı ile Baykar arasında İHA’ları "Ortak Araştırma, Geliştirme ve Üretime Yönelik İşbirliği Sözleşmesi" imzalandığı aktarıldı.

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#İHA#Baykar#Azerbaycan

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