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Baykar, Ukrayna'ya 3 Bayraktar TB2'yi hibe etti

#BAYKAR#Bayraktar#Siha
Baykar, Ukraynaya 3 Bayraktar TB2yi hibe etti

Baykar, Ukrayna'da TB2 SİHA alabilmek için “Halkın Bayraktar’ı” adıyla düzenlenen bağış kampanyasına kayıtsız kalmayarak, 3 Bayraktar TB2 SİHA'yı hiçbir ücret talep etmeden hibe ettiklerini açıkladı.

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Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ukrayna halkının vatanlarını savunabilmek adına Bayraktar TB2 SİHA alabilmek için “Halkın Bayraktar’ı” adıyla düzenlediği bağış kampanyasının çok kısa bir sürede başarıyla tamamlandığını öğrendik.

Kamuoyunun tanıdığı isimler, gazeteciler, sanatçılar, futbolcular, iş insanları, sıradan insanlar hatta çocuklar bu kampanyanın başarıya ulaşabilmesi adına büyük veya küçük demeden bağışlar yaparak ülkelerini desteklemek için katkıda bulundular.

Vatansever Ukrayna halkının belirledikleri hedefe ulaşma arzusu ve dayanışma ruhu bizi de etkiledi. Baykar olarak toplanan bağışlar ile alınması hedeflenen 3 adet Bayraktar TB2 SİHA’yı hiçbir ücret talep etmeden Ukrayna’ya hibe ediyoruz. Bu hedef için toplanan tüm bağışın ise Ukrayna’nın onurlu halkının faydasına kullanılmasını rica ediyoruz.

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Baykar olarak adil bir çözümü arzuladığımızı ve kalıcı bir barış için dua ettiğimizi saygıyla bildiririz.

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#BAYKAR#Bayraktar#Siha

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