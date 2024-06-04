Baykar paylaştı... İHA-230 süpersonik testi: Tam isabet

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Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), İHA- 230 Süpersonik Füze Atış Testini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.
Bayraktar Akıncı, IHA- 230 süpersonik füze atış testini gerçekleştirdi. Füze testinin gerçekleştiği anın görüntüleri Baykar sosyal medya hesabından paylaşıldı.
İşte Baykar'ın o paylaşımı;
Bayraktar #AKINCI ✈️🐳🚀— BAYKAR (@BaykarTech) June 4, 2024
İHA-230 Süpersonik Füze Atış Testi
🎯 Tam İsabet / Bull’s Eye
📍 Tekirdağ / Çorlu #Baykar 🤝 @roketsan
İHA-230 Supersonic Missile Firing Test#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/It0TBzJh22