Baykar paylaştı... İHA-230 süpersonik testi: Tam isabet

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Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), İHA- 230 Süpersonik Füze Atış Testini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

Bayraktar Akıncı, IHA- 230 süpersonik füze atış testini gerçekleştirdi. Füze testinin gerçekleştiği anın görüntüleri Baykar sosyal medya hesabından paylaşıldı.

İşte Baykar'ın o paylaşımı;