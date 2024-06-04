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Baykar paylaştı... İHA-230 süpersonik testi: Tam isabet

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#Bayraktar AKINCI TİHA#Baykar#İHA
Baykar paylaştı... İHA-230 süpersonik testi: Tam isabet
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2024 23:18

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, İHA-230 Süpersonik Füze Atış Testi sosyal medyadan paylaşıldı. 

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Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), İHA- 230 Süpersonik Füze Atış Testini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

Bayraktar Akıncı, IHA- 230 süpersonik füze atış testini gerçekleştirdi. Füze testinin gerçekleştiği anın görüntüleri Baykar sosyal medya hesabından paylaşıldı.

İşte Baykar'ın o paylaşımı;

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#Bayraktar AKINCI TİHA#Baykar#İHA

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