Baykar İtalyan havacılık devi Piaggio’yu resmen bünyesine kattı

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Baykar İtalya’nın köklü havacılık firması Piaggio Aerospace’in satın alma sürecini bugün İtalya’da düzenlenen imza töreniyle resmen tamamladı. İtalya İşletmeler ve “Made in Italy” Bakanlığı’nın 27 Aralık 2024’te verdiği onayla başlayan süreç, İtalya Başbakanlık Ofisi’nin “Golden Power” düzenlemesi kapsamında verdiği onayla nihayete erdi.

140 YILLIK MİRAS GELECEĞE TAŞINACAK



İtalya’da düzenlenen törene İtalya İşletmeler ve “Made in Italy” Bakanı Adolfo Urso, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Piaggio Aerospace’ten sorumlu olağanüstü komiserler Carmelo Cosentino, Vincenzo Nicastro ve Gianpaolo Davide Rossetti katıldı. Devir işlemi İtalya’da Piaggio Aerospace’in 140 yıllık mirasını geleceğe taşıyacak yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.





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“STRATEJİK BİR VARLIĞI KORUYORUZ”



İmza töreninde konuşan İtalya İşletmeler ve “Made in Italy” Bakanı Adolfo Urso, anlaşmanın İtalya için önemini vurguladı: “Bu operasyon ülkemizin stratejik bir sanayi varlığını koruma altına alıyor ve İtalyan havacılık-uzay sektörünün yeniden canlanmasının temelini atıyoruz. Oluşturulan sağlam endüstriyel plan sayesinde Piaggio Aerospace, yeni yatırımlar ve yerel uzmanlığın güçlendirilmesiyle sektörde yeniden lider bir konuma yükselecek. Bu süreç devletin olağanüstü yönetim ve Golden Power araçlarıyla endüstriyel egemenliği koruyabildiğini ve kaliteli uluslararası yatırımları ülkemize çekebildiğini göstermiştir.”

“KÖKLÜ GELENEĞE CESUR VİZYON”



Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise hedeflerini şöyle anlattı: “Hedefimiz Piaggio Aerospace’i şirketin köklü geleneğinden güç alan cesur bir vizyonla yeniden canlandırmak. Şirketi zor zamanlarda ayakta tutan yetkin ve fedakâr çalışanlarına derin saygı duyuyoruz. Yeni fırsatlar oluşturmak, inovasyonu güçlendirmek ve müreffeh bir gelecek sağlamak için birlikte çalışacağız.”

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“PİAGGİO’YU YENİDEN CANLANDIRACAĞIZ”



Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ise İtalya’da başlayan yeni süreci şöyle değerlendirdi: “Piaggio Aerospace gibi İtalya’nın inovasyon ve mühendislik mükemmeliyeti sembolü bir şirketin geleceğinden sorumlu olmaktan büyük onur duyuyoruz. Hedefimiz sivil havacılık kabiliyetlerine yatırım yaparak P.180 Avanti EVO üretimini artırmak, şirketin Avrupa’da uçak ve motor bakımında mükemmeliyet merkezi rolünü güçlendirmek ve bu tarihi markayı yeniden canlandırmak. Uzun vadeli büyüme, yüksek nitelikli istihdam ve Türkiye ile İtalya arasındaki sanayi iş birliğinin daha da derinleşmesi için kararlıyız.”

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“İTALYAN MİRASINA YENİ BİR SOLUK”



Selçuk Bayraktar yaptığı değerlendirmede, “Piaggio Aerospace sadece mühendislik alanında yüzyıllık bir mükemmeliyet hikâyesini temsil etmiyor. Bu satın almayı bir iş kararının ötesinde İtalyan havacılık tasarımı ve üretimine yeni bir soluk kazandırma fırsatı olarak görüyoruz. Piaggio’nun eşsiz kimliğini koruyarak inovasyon, güvenlik ve küresel pazarların taleplerini karşılayacak yeni bir performans ruhuyla güçlendireceğiz” ifadelerini kulandı.

“YENİDEN DOĞUŞ İÇİN TARİHİ BİR AN”



Şirketi bir süredir yöneten Olağanüstü Komiserler ise devir işlemini “İtalyan havacılığının en eski isimlerinden birinin yeniden doğuşu için tarihî bir an” olarak tanımladı. Anlaşmanın bölgede sanayi ve istihdam sürekliliği sağlamasının yanı sıra İtalya ve Avrupa havacılık-uzay ekosisteminin güçlenmesine de önemli katkılar sunacağını vurgulandı. Geçiş sürecinin şirketin banka kredisi ya da devlet desteği olmaksızın kesintisiz faaliyetlerini sürdürerek başarıyla tamamlandığı belirtildi.





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ORTAK GELECEK VİZYONU



Bu satın alma Baykar’ın Leonardo ile yürüttüğü insansız hava aracı geliştirme ortaklığı başta olmak üzere Türkiye ile İtalya arasındaki daha geniş sanayi iş birliğinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Baykar yeni dönemde Piaggio Aerospace için kapsamlı bir endüstriyel plan hazırlayarak şirketi istikrara kavuşturmayı ve büyümek için gerekli stratejik yatırımları yapmayı hedefliyor.

AVRUPA’DA STRATEJİK ÜRETİM ÜSSÜ



Gelişim planının temel hedefleri arasında efsanevi P.180 Avanti EVO uçaklarının yenilenen teknolojik kabiliyetleriyle küresel pazara yeniden sunulması yer alıyor. Ayrıca Baykar’ın Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 SİHA’larına yönelik küresel pazar talebini karşılaması için Piaggio tesislerinde üretim yapılması ve uçak ile motor bakımında Avrupa çapında bir mükemmeliyet merkezi kurulması hedefleniyor. Böylece Piaggio Aerospace’in tarihi mirasının korunması ve şirketin Avrupa sanayi ekosistemindeki stratejik rolünün daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor.

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İHRACAT ŞAMPİYONU



Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %83’ünü ihracattan elde etti. 2023’te 1.8 milyar dolarlık ihracat yapan Baykar, ülkemizdeki tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı. Dünya insansız hava aracı ihracat pazarının en büyük firması olan Baykar, 2024 yılında da küresel ölçekteki başarısını sürdürdü ve gelirlerinin yüzde 90’ını ihracattan elde ederek 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK İHA ŞİRKETİ Baykar



2023 ve 2024 yıllarında Türkiye’deki tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2023’te sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024 yılında da savunma ve havacılık sektörü toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye’yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı. Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 35 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 15 ülke ile olmak üzere toplam 36 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.