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Baykar duyurdu! Kalkan DİHA bir testi daha başarıyla geçti: Sistem tanımlama testi tamam

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#Baykar#Kalkan DİHA#Test
Baykar duyurdu Kalkan DİHA bir testi daha başarıyla geçti: Sistem tanımlama testi tamam
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 19:07

Baykar, Kalkan DİHA'nın yeni testini de başarıyla geçtiğini duyurdu.

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Dünyanın sayılı İHA, SİHA ve DİHA üreticisi olan Baykar, Kalkan DİHA'nın yeni testini tamamladı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kalkan DİHA'nın Sistem Tanımlama Testi'nin başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

BAYRAKTAR KALKAN NEDİR?

Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA), keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Taktik İHA sınıfında bir hava aracıdır. Araç, otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabilmektedir. Bayraktar KALKAN DİHA, elektrik motorlarıyla kalkış yaptıktan sonra seyir uçuş moduna geçecek, seyir uçuş modunda sadece yakıt motoru aktif halde bulunacaktır. İniş modu için dikey iniş, gövde üzerine iniş ve paraşütlü iniş olmak üzere üç farklı opsiyon bulunmaktadır. Hava aracı, otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirebilen uçuş kontrol sistemine sahiptir.

 

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#Baykar#Kalkan DİHA#Test

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