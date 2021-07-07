Baykal’ın avukatından ‘Karaca’ yanıtı

Yılmaz yanıtında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Deniz Baykal’la ilgili Korkmaz Karaca üzerinden birtakım sosyal medya paylaşımlarında bulunulmuştur. Müvekkil Baykal ile yapılan görüşmede, ‘Korkmaz Karaca’nın hiçbir zaman kendisinin danışmanlığını yapmadığını, Korkmaz Karaca’nın Antalya’da veya başka bir yerde hiçbir bayanı kendisi ile bir araya getirip tanıştırmadığını, böyle bir olayın söz konusu olmadığını, Korkmaz Karaca’nın kendisinin genel başkanlıktan ayrıldıktan sonra ilk kurultayda Parti Meclisi’ne girdiğini’ ifade etmiştir.”

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