Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Zeki Ergezen son yolculuğuna uğurlandı
Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Zeki Ergezen (71) memleketi Bitlis’in Ahlat ilçesinde toprağa verildi.
Geçen cuma günü kanser tedavisi gördüğü Ankara Başkent Hastanesi'nde hayatını kaybeden Bayındırlık ve İskan eski Bakanı ve AK Parti kurucularından eski Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen Ahlat ilçesindeki Kalender Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenazeye Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Van Valisi M. Emin Bilmez, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Duaların okunduğu tören sonunda Ergezen'in yakınları mezarlık çıkışında taziyeleri kabul etti.
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