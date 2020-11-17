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Fırat AKAY/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 17.11.2020 - 19:34 | Son Güncelleme:

Bayındır Belediye Başkanı’nın koronavirüs testi pozitif çıktı

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Bayındır Belediye Başkanı’nın koronavirüs testi pozitif çıktı
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İzmir'in Bayındır İlçe Belediye Başkanı Uğur Demirezen, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Demirezen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim bugün vücut kırgınlığım üzerine kıymetli doktorlarımızın eşliğinde yaptırmış olduğumuz Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Sağlık ekiplerimizin kontrolünde tedavim evde başladı. Şu an ciddi bir sıkıntım yok. Bu süreçte cefakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza sonsuz teşekkür ederim. Rabbim, tüm hastalarımıza acil şifalar versin. Dualarınızı eksik etmeyin inşallah. Allah’a emanet olun" ifadelerini kullandı.

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