Bayıltana kadar dövdüler... Bu ne vahşet

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Şimşek, “Bize mi söylüyorsun?” diyen kişilere, “Kendi kendime konuşuyorum” diye cevap verdi. Aldıkları cevaba inanmayan 2 kişi, Şimşek'e yumrukla saldırdı. Durumu gören diğer çalışanlar arkadaşlarının yardımına koşarak, kavgayı ayırmaya çalıştı. İki saldırganın yumruklarıyla öldüresiye dövdüğü Şimşek, kısa süreli baygınlık geçirdi.

O sırada akaryakıt istasyonunda bulunan 2 bekçi olaya müdahale etmeye çalıştı. Saldırganlar bekçilerin engelleme çalışmalarına rağmen baygın şekilde yerde yatan Şimşek’e saldırmaya devam etti. Saldırganlar gözaltına alındı. Saldırının ardından hastaneye kaldırılan ve darp raporu alan Ali Kemal Şimşek’in şikâyetçi olmaması üzerine saldırganların serbest bırakıldığı öğrenildi.

‘KORKUSUNDAN ŞİKÂYETÇİ OLMADI’

Dövülen gencin babası Yılmaz Şimşek, “Çocuk amcasıyla tartışmış, kendi kendine konuşuyormuş. Öldüresiye dövmüşler, sonra ‘Biz onu yanlış anladık’ diyorlar. Böyle bir şey var mı? Çocuğum korkudan şikâyetçi olamamış. Ben hepsinden şikâyetçi olacağım. Bekçilerden de şikâyetçi olacağım. Peşini bırakmayacağım” dedi.