Bayıltan tutuklama 

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da arasında bulunduğu 24 kişiyi ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, vergi usul kanununa muhalefet, yasadışı bahis ve suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama’ suçlamasıyla gözaltına almıştı.

ADLİYEDE 19 SAAT

Önceki gün sabah saat 09.00’da adliyeye getirilen 18 şüphelinin saat 10.30’da ifadeleri alınmaya başlandı. Sorgulamaları 3 Cumhuriyet savcısı gerçekleştirdi. Yaklaşık 4 saat süren sorgunun ardından 18 şüpheliden Engin ve Dilan Polat’ın aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle hâkimliğe sevk edildi. Dilan Polat’ın sorgusu 5 dakika sürerken, Engin Polat’ın sorgusu 10 dakika sürdü. Hâkimliğe sevk edilen 18 şüphelinin sorguları saat 20.40’da başladı. Dilan Polat, hâkimlik sorgusu sırasında bayıldı. Yapılan müdahalenin ardından Dilan Polat’ın ifade işlemi devam etti.

Öte yandan gözaltına alınanlardan bir şüphelinin etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olduğu iddia edildi.

‘FATURA KESMEYİ BİLMEM’

Dilan Polat ifadesinde, “Biz aileyiz örgüt diye bir şey olamaz. Vergi konularını bildiğim kadarıyla mali müşavir ve muhasebecilerimiz hallediyor. Benim sahte fatura, naylon fatura gibi şeylerle bir ilgim yoktur. Fatura kesmeyi bile bilmem işimizin ticari boyutu ile eşim ilgileniyor” dedi. Engin Polat ise, “Aldığımız faturalarda sıkıntılı olanlar çıkabilir. Geçmişte de çıkmıştı. Biz aldığımız her faturanın malzemesini teslim almışızdır. Kimseye sahte fatura vermedik. Tüm satışlarımız faturalıdır” ifadelerini kullandı.18 şüphelinin Sulh Ceza Hâkimliği’ndeki sorgusu yaklaşık 6 saat sürdü. Toplam 19 saat süren işlemlerin ardından 18 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat’ın olduğu 12 kişi tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklama kararının ardından Dilan Polat, “Oğlum sana kim bakacak” diye bağırdı. Mahkemenin kararından sonra tutuklular Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi. Sağlık kontrolü sırasında ilk kez konuşan Dilan Polat, “Masumuz” dedi. K Dilan Polat ve Sıla Doğu’nun rutin olarak Bakırköy Kadın Cezaevine koyulması gerekirken, Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na götürülmesi dikkat çekti. Marmara Cezaevi’nin, daha iyi korunan yüksek güvenlikli bir yer olması nedeniyle tercih edildiği değerlendirildi.

ÇOCUKLAR BABAANNEDE

- Dilan ve Engin Polat’ın tutuklanmasının ardından çiftin çocukları Nilda ve Milan Efe’nin akıbetleri merak edildi. Engin Polat’ın annesi Şükran Polat, sosyal medyada çocuklara kendisinin baktığını söyledi. Şükran Polat, Instagram’da ‘fenomen takipçisi’ adlı hesabın paylaşımına yanıt vererek, ”Çocuklarımın başındayım” dedi. Çocukların bakıcısı Şule adlı kadın da sosyal medyadan yayınladığı videoda, “Bu altınlar paralar verildiği zaman, mutlu huzurlu yaşadığımız zaman buradaysam, en zor ağır günde de buradayım. Her şeyimi zamana bıraktım, kendimi çocukların yanına bıraktım. Bunu unutmayın ben buradayım” diye konuştu.