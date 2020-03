Bayıltan fırça

Mersin Mezitli’de geçen yıl 29 Mayıs akşamı devriye ekibinde görevli polis A.N. ve T.A., sürücüsü seyir halindeyken cep telefonu kullanan bir aracı durdurdu. Sivil giyimli şoför, polis aracının yanına geldi. Kamera kayıtlarına göre, taraflar arasında gerilim yükseldi. A.N. ve T.A.’nın iddiasına göre, araçtaki kişi adının ‘Mehmet Ali’ olduğunu ve Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde komiser yardımcısı olarak görev yaptığını söyledi.



Şoförün, “Siz benden evrak isteyemezsiniz. Size haddinizi bildireceğim. Kim olduğumu göstereceğim” dediği öne sürüldü. Bir gün sonra iki polis, Mersin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nden (KOM) arandı. A.N. ve T.A., çağrıldıkları şubeye gitti. İki polis KOM Şube Müdürü M.C.’nin odasına girdiğinde, karşılarında trafikte tartıştıkları komiser yardımcısı B.T.’yi buldu.



‘HESABINI SORACAĞIM’



A.N. cep telefonunun ses kayıt özelliğini açtı. Kayda ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuna göre, KOM Şube Müdürü M.C., iki polise yönelik, “Sizin ikinizin de canına okuyacağım. Bunun hesabını size soracağım. Kendinizi ne zannediyorsunuz. Karşınızdaki kişi komiser” dedi. M.C. konuşmasının devamında B.T.’ye yönelik “Bunları rapor edeceksin. Adli suç duyurusunda bulunacaksın. Bunun gereğini yapana kadar uğraşacağım” dedi. Bu sırada A.N. fenalaşarak bayıldı. Hastaneye kaldırılan A.N. aynı gün taburcu edildi.



Yaşanan olay sonrası polis memurları, B.T., M.C. ile dönemin Yenişehir İlçe Emniyet Müdürü M.B.B. hakkında suç duyurusunda bulundu. Üçü de suçlamalarını kabul etmedi. Komiser yardımcısı B.T. de, iki polisten şikâyetçi oldu. Olay ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü de soruşturma başlattı.