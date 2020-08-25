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KAYSERİ (İHA)
Haber Giriş: 25.08.2020 - 11:57 | Son Güncelleme:

Bayılan sinek kuşunu kendine getirerek yeniden doğaya bıraktı

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Bayılan sinek kuşunu kendine getirerek yeniden doğaya bıraktı
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Kayseri'de, bir iş yerinin camına çarparak bayılan sinek kuşunu kendine getirerek karnını doyuran Metin Değirmenci, kuşu yeniden doğal yaşamına bıraktı.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde meydana gelen olayda, hızla uçan küçük sinek kuşu bir iş yerinin canıma çarparak baygınlık geçirdi. İş yeri sahibi Metin Değirmenci, bayılan sinek kuşunu alarak kendine getirerek su ve yem verdi.
Metin Değirmenci, kendine gelen kuşu yeniden doğal hayata bıraktı.

Bayılan sinek kuşunu kendine getirerek yeniden doğaya bıraktı

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