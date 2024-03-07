Bayık’ın kuryesine nokta atışı

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PKK’nın sözde Süleymaniye Kelar sorumlusu olarak da görev yapan teröristin PKK’nın istihbarat oluşumlarından NLP bünyesinde özel görevler aldığı belirlendi. Süleymaniye ve Kelar’da örgüte müzahir çevrelere yönelik eğitim faaliyetleri düzenlediği, çalışmaları esnasında elde ettiği istihbaratı örgütün üst yönetimine aktardığı, bölge halkını da Türkiye aleyhinde örgütlediği tespit edildi. MİT’in, Süleymaniye’deki saha ajanlarınca yakın takibe alınan Kümek, saklandığı yerde nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Kümek, Bayık’ın en güvendiği isimlerdendi.