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Bayık’ın kuryesine nokta atışı

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#MİT#Cemil Bayık#Hüsnü Kümek
Bayık’ın kuryesine nokta atışı
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2024 07:00

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bir dönem terör örgütü PKK’nın elebaşları Cemil Bayık ile Duran Kalkan’ın kurye ve korumalığını yapan Hüsnü Kümek’i yakın takibe aldı.

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PKK’nın sözde Süleymaniye Kelar sorumlusu olarak da görev yapan teröristin PKK’nın istihbarat oluşumlarından NLP bünyesinde özel görevler aldığı belirlendi. Süleymaniye ve Kelar’da örgüte müzahir çevrelere yönelik eğitim faaliyetleri düzenlediği, çalışmaları esnasında elde ettiği istihbaratı örgütün üst yönetimine aktardığı, bölge halkını da Türkiye aleyhinde örgütlediği tespit edildi. MİT’in, Süleymaniye’deki saha ajanlarınca yakın takibe alınan Kümek, saklandığı yerde nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Kümek, Bayık’ın en güvendiği isimlerdendi. 

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#MİT#Cemil Bayık#Hüsnü Kümek

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