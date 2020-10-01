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Gündem
Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)
Haber Giriş: 01.10.2020 - 19:34 | Son Güncelleme:

Baygın bulundu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki kullanılmayan bir yazıhanede baygın halde yatarken bulunan Mehmet Ergül (62), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.15 sularında İspat Cami Mahallesindeki Keşan Şehirlerarası Otobüs Terminalinde meydana geldi. Evsiz olması nedeniyle terminaldeki kullanılmayan bir yazıhanede kalan ve esnafın yardımıyla geçimini sağladığı öğrenilen Mehmet Ergül, çevredekiler tarafından yerde baygın halde yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine kaldırılan Ergül, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Ergülün cansız bedeni, hastane morgunda savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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