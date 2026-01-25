×
‘Bayğaralar’a yeni operasyon... 12 şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

‘Bayğaralar’a yeni operasyon... 12 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2026 07:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından duyurdu.

Buna göre; elebaşılığını yurtdışında tutuklu bulunan R.B.’nin yaptığı ‘Bayğaralar’ organize suç örgütünün, Antalya yapılanmasının yöneticisi olan H.A. ile birlikte hareket eden şüphelilere yönelik operasyonda 15 kişi yakalandı.

Şüphelilerin, suç örgütünün faaliyetleri kapsamında haksız çıkar sağlamak amacıyla hareket ettikleri, ‘öldürme’, ‘yağma’, ‘yaralama’ ve ‘işyeri kurşunlama’ suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonda 1 uzun namlulu silah ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerden 12’si çıkarıldıkları hâkimlikçe tutuklandı, 3’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 

 

