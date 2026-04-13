Bayğaralar suç örgütüne operasyon: 287 gözaltı

Haberin Devamı

EGM'nin sanal medya hesabından operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "KOM Başkanlığımız ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Adana merkezli olmak üzere İzmir, Mersin, Konya, Antalya, İstanbul, Şanlıurfa, Tekirdağ illerinde 13 Nisan 2026 tarihinde 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama, Uyuşturucu Ticareti Yapma, Mala Zarar Verme, 6136 SKM ve Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçlarını işledikleri tespit edilen Bayğaralar organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen 8 ildeki operasyonlarda 287 şüpheli şahıs gözaltına alındı" denildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda ele geçirilen silahlar ve para miktarının da belirtildiği açıklamada, "Operasyonlar sonucunda; 1 adet el bombası, 4 adet AK 47 otomatik silah, 2 adet otomatik tabanca, 16 adet tabanca ve 25 adet şarjör, 2 adet av tüfeği ve 1128 adet fişek, 39 bin 733 adet uyuşturucu hap, 72,5 gram esrar, 45 bin Euro ve 33 bin 735 lira ele geçirilmiş ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 50 milyon lira olan 2 adet işyeri ile 5 adet araca el koyulmuştur. KOM Başkanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimizin kahraman personeline titiz çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Milletimizin huzurunu hedef alan her türlü suç örgütüne karşı tavizsiz bir duruş sergiliyor; mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haberin Devamı

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen kapsamlı soruşturma neticesinde; Adana merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Mersin, Tekirdağ, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Eskişehir’de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiştir. Elebaşılığını kırmızı bültenle aranan ve Yunan makamlarından iadesini beklediğimiz şahsın yaptığı ‘Bayğaralar’ organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda, 2 cinayet dahil olmak üzere toplam 52 ayrı suça karıştığı tespit edilen 287 şüpheli yakalanmıştır. Kasten öldürme, yaralama, nitelikli yağma, adam kaçırma ve silah bulundurma gibi ağır suçlarla toplum huzurunu hedef alan bu yapının şehirler arası ve uluslararası bağlantıları deşifre edilmiş, örgüt yapısına ağır bir darbe vurulmuştur. Özellikle bazı suçların, suça sürüklenen çocuklar üzerinden işlenmiş olması, bu örgütün ne kadar tehlikeli ve istismar odaklı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Devletimiz; suç örgütlerinin yeniden yapılanma girişimlerine asla müsaade etmeyecek, adli ve kolluk birimlerimizin koordinasyonuyla bu yapılar tamamen çökertilene kadar mücadelemizi aralıksız sürdürecektir. Bu başarılı operasyonu koordine eden Adana Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve sahada büyük bir özveriyle görev yapan Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum" dedi.