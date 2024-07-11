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‘Bayğaralar’ çetesine operasyon

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#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#Bayğaralar#Şüpheli
‘Bayğaralar’ çetesine operasyon
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2024 07:00

“Bayğaralar” çetesinin, Kocaeli’nde lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç’ın öldürülmesi olayında da ismi geçiyordu.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “Bayğaralar” olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, “uyuşturucu madde ticareti”, “kasten öldürme” ve “kasten yaralama” gibi suçlarla ilişkilendirilen örgüte ait olduğu belirlenen 9 ikamet adresi ve 2 işyerine baskın yapıldı.

Yapılan aramalarda 3 kilo 614 gram eroin, 1 kilo 32 gram kokain, 8 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 1 otomatik tabanca, 6 fişek, 4 balistik yelek, çok sayıda şeffaf kilitli poşet ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan çeşitli materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 7’si tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

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#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#Bayğaralar#Şüpheli

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