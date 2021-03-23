Bayburt’un 'Orman okulu'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, öğrencilerin doğal yaşamla iç içe temel yaşam becerilerini geliştirerek öğrenebilecekleri eğitim ortamları oluşturulmasına yönelik başlattığı Orman Okulu Projesi, Bayburt’ta hayata geçirildi. İl Özel İdaresi bünyesindeki Aslan Dağı Orman Evi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilerek Orman Okulu’na dönüştürüldü. Orman Okulu’na gelen öğrenciler, doğayla iç içe hem eğitim görüyor hem de oyunlar oynuyor.

‘SALGININ VERMİŞ OLDUĞU STRESİ DE ATIYORLAR’

Öğrencilerle birlikte Orman Okulu’na gelen Erdem Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Adil Kacır, “Öğrencilerimizle birlikte ders sonrası farklı etkinlikler icra ediyoruz. Eğitim-öğretim sürecinde eğitim ortamlarının önemi çok dikkat çeker, bizler de Aslan Dağı’ndaki Orman Okulu’na geldik. Kuş seslerinin içinde ve çam ağaçlarının arasında etkinlikler yaptık, öğrencilerimiz kitap okudu. Daha sonra öğretmenleri ile birlikte müzakeresini yapıtılar. Yine çocuklarımızın Kur'an-ı Kerim eğitimini burada icra ettik. Ayrıca bu alanda çok fazla yabani hayvan var. Çocuklarımız, bu hayvanlar için doğaya yem bıraktılar. Evlerinden getirdikleri yiyecekleri araziye bıraktılar. Özellikle tavşanların bu yiyecekleri yediğini görmeleri hepsini çok mutlu etti. Bu tip etkinlikler çocuklarımızın ders motivasyonlarını da çok artırıyor. Pandemi döneminde ev ortamından sıkılan çocuklarımız böyle güzel mekanlarda yürüyüş yaparak, salgının vermiş olduğu stresi de atıyorlar” dedi.

‘ÇOK MUTLU OLUYORUM’

Öğrencilerden Yusuf Aslan, “Derslerimizi bitirdikten sonra buraya geliyoruz, tavşanlara yem veriyoruz, onları besliyoruz ve sonra da kar topu oynuyoruz. Çok mutlu oluyorum, okula gitmek çok güzel bir şey. Doğada yürüyünce kendimi değişik hissediyorum” diye konuştu.

‘BURASI BİZE ÇOK İYİ GELİYOR’

Orman Okulu’na geldiği için çok mutlu olduğunu anlatan Mustafa Kardeş, "Burada Kur’an-ı Kerim okuyoruz, kitap okuyoruz, çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Sonra da Aslan Dağı’nda kar topu oynuyoruz, tavşanları besliyoruz. Pandemi döneminde burası bize çok iyi geliyor, hem derslerimiz açısından hem moral motivasyonumuz açısından çok mutlu oluyorum” şeklinde konuştu.

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