Bayburt’taki Picasso orijinal mi

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İl Jandarma Komutanlığı’nın tarihi eser ticareti ve izinsiz kazı suçlarına yönelik çalışmalarında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden çıkarılan eserlerin, batı illerine satılmak üzere hazırlandığı ve bir kısmının da yurtdışına çıkarılacağı yönünde bilgi üzerine harekete geçildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 19’u jandarmadaki ifadeleri sonrası serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlik tarafından adli kontrol tedbiriyle serbest kaldı.

21 şüpheliyi takibe alan ekipler, 14 ilde eşzamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; Osmanlı dönemine ait 3 bin 72 sikke, Doğu Roma ve Bizans dönemine ait yaklaşık bin yıllık olduğu değerlendirilen 178 sikke ve çeşitli tarihi eser nitelikteki objeler ele geçirildi. Operasyonların Bayburt ayağında, şüphelilerin 6 milyon Euro değer biçip satışa sundukları, 20. yüzyılın en önemli ressamlarından Pablo Picasso’ya ait olduğu ileri sürülen nü tablo da ele geçirildi. Tablonun Picasso’nun orijinal bir eseri olup olmadığının belirlenmesi için uzmanlarca inceleme başlatıldı.