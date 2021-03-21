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Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)
Haber Giriş: 21.03.2021 - 10:19 | Son Güncelleme:

Bayburt'ta yaylada kar nedeniyle mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

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Bayburt'ta yaylada kar nedeniyle mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

BAYBURT’ta Soğanlı Dağları'ndaki 2 bin 400 rakımlı Kılıçkaya Yaylası’nda etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalan 3 kişi, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'e gitmek için araçlarıyla yola çıkan 3 kişi, Soğanlı Dağları'ndaki Bayburt'un Aydıntepe ilçesinin 2 bin 400 rakımlı Kılıçkaya Yaylası yakınlarında kar ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kaldı. Bu kişiler, durumu yetkililere bildirip, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. İş makinesiyle yolu açarak bölgeye ulaşan ekipler, yaklaşık 4 saat süren çalışmasının ardından mahsur kalan kişilere ulaştı. Sağlık durukları iyi olan araçtakilerin yerleşim yerine ulaşmaları sağlandı.

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