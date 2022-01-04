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Bayburt’ta tipide araçlarıyla mahsur kalanlar kurtarıldı

#Bayburt#Kar#Hava Durumu
Bayburt’ta tipide araçlarıyla mahsur kalanlar kurtarıldı

Bayburt’un yüksek kesimlerinde tipi nedeniyle kara saplanarak araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlar İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

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Bayburt merkezde ve yüksek kesimlerde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler dik yokuşlarda araçlarıyla kayarak ulaşımda sorunlar yaşadı. Buzlanma nedeniyle sürücüler bir hayli zorluk çekerken köy yollarında ise mahsur kalmalar meydana geldi. Kış lastikleriyle yolda kalan sürücüler, ekipler ve vatandaşlar tarafından mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

Şehir merkezinde belediye tarafından yürütülen karla mücadele çalışması sonucunda ulaşımda yaşanacak aksaklıkların önüne geçilirken Bayburt İl Özel İdaresi, kapalı köy yolunun bulunmadığını, ulaşımda sorunlar yaşanmaması için karla mücadele çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdürüleceğini bildirdi.

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#Bayburt#Kar#Hava Durumu

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