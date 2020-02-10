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Beşir Kelleci/BAYBURT (İHA)
Haber Giriş: 10.02.2020 - 11:57,Son Güncelleme:/

Bayburt’ta Sibirya soğukları yaşanıyor

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Bayburt’ta Sibirya soğukları yaşanıyor

Gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 24 dereceye kadar düştüğü Bayburt’ta Sibirya soğukları yaşanıyor.

Bayburt’ta önceki günlerde etkili olan kar yağışı yerini soğuk havalara bıraktı. Gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 24 dereceye kadar düştüğü Bayburt’ta süs havuzları ve şadırvanlar buz tutarken vatandaşlar ise soğuklardan olumsuz etkilendi. Sibirya soğuklarının etkisini gösterdiği Bayburt’ta sabah iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar soğuklardan korunmak için atkı, bere ve eldivenlerle kendilerini korurdu.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde havanın çok bulutlu, Giresun ve Trabzon çevrelerinin öğle saatlerine kadar, Rize ve Artvin'in sahil kesimleri akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri altında seyredeceği bölgede rüzgar batı ve güney batı yönlerinden orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı 24 derece, Demirözü ve Aydıntepe’de 23 derece olarak ölçüldü. Kar kalınlığının 68 santimetre olduğu Kop Kayak Merkezinde de en düşük hava sıcaklığı eksi 28 derece oldu.
Öte yandan buzlanma ve don olayından dolayı meydana gelebilecek ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların, ilgililerin ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyarıda bulunuldu.

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