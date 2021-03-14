MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBayburt’ta nehir ve göletler dondu
GeriGündem Bayburt’ta nehir ve göletler dondu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT (DHA)
Haber Giriş: 14.03.2021 - 12:43 | Son Güncelleme:

Bayburt’ta nehir ve göletler dondu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bayburt’ta nehir ve göletler dondu

Bayburt'ta kar yağışının ardından hava sıcaklığı sıfırın altında 17 dereceye kadar düştü. Kentte çeşmeler, nehir ve baraj göletleri dondu.

Bayburt’ta kar yağışı önceki akşam etkisini yitirdi. Kentte hava sıcaklıkları sıfırın altında 17 dereceye kadar düştü. Hava sıcaklığının düşmesiyle Kabaçayır köyünde çeşmeler dondu, Arpalı beldesinden bir kolu geçen Çoruh nehri ve Gökçedere göletinin yüzeyi de buz tuttu. Eksi 17 derece olan soğuktan; havaya serpilen su anında buz kristallerine dönüştü.

Bayburt’ta nehir ve göletler dondu

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi