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BAYBURT (AA)
Haber Giriş: 09.12.2020 - 17:48 | Son Güncelleme:

Bayburt'ta köprüden düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

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Bayburt'ta köprüden düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
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Bayburt'ta köprüden düşerek yaralanan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Veli Şaban Mahallesi'ndeki Çarşı Köprüsü'nde yürüyen Bekir Altun (30), dengesini kaybederek Çoruh Nehri kenarındaki kayalıklara düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Altun'u itfaiye görevlisi sırtında yaklaşık 200 metre taşıyarak ambulansa ulaştırdı.
Altun, kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bayburtta köprüden düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

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